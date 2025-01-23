Глава Минтруда озвучил размер маткапитала в 2025 году

Размер материнского капитала на второго ребенка, если семья не использовала сертификат на первого, с 1 февраля увеличится до 912 тысяч рублей. Об этом заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, [чем в 2024 году]», — поделился Котяков на совещании президента России Владимира Путина с правительством. Трансляция проводилась на канале «Россия-24».
При этом сумма маткапитала увеличивается не только для новых родителей, но и для тех, кто получил сертификат в прошлом году. Если у пары оставались неиспользованные средства, они также будут проиндексированы в соответствии с текущим уровнем инфляции — 9,5%. Кроме того, единовременные пособия при рождении ребенка после повышения составят почти 27 тысяч рублей.
С начала 2020 года право на материнский капитал расширилось: теперь его могут получить семьи при рождении как первого, так и второго ребенка. С 15 апреля 2020 года процесс получения сертификата на маткапитал упростили. Сейчас он оформляется автоматически после рождения ребенка, без необходимости подачи заявления.
Ранее Минтруд России объявил о доплатах пенсионерам в феврале 2025 года. Котяков уточнил, что фонд вернет разницу в индексации пенсий за январь в составе февральской выплаты. Об этом писал «Ридус».
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