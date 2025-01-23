Березники частично остались без воды из-за коммунальной аварии

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Ремонтные бригады занимаются восстановлением водоснабжения
Ремонтные бригады занимаются восстановлением водоснабжения Фото:

Березники Пермского края частично остались без воды. Причиной послужила авария на местном водоводе «Усолка», сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.

«Бригады уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам. Поручил зампреду правительства края Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб. Также регулярно докладывать о ситуации. В случае необходимости — привлечь к работе бригады из Перми», — написал губернатор.

Ситуацией также заинтересовалась прокуратура Березников. Надзорным ведомством ход устранения аварии поставлен на контроль.

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Березники Пермского края частично остались без воды. Причиной послужила авария на местном водоводе «Усолка», сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин. «Бригады уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам. Поручил зампреду правительства края Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб. Также регулярно докладывать о ситуации. В случае необходимости — привлечь к работе бригады из Перми», — написал губернатор. Ситуацией также заинтересовалась прокуратура Березников. Надзорным ведомством ход устранения аварии поставлен на контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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