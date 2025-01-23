Березники частично остались без воды из-за коммунальной аварии

Березники Пермского края частично остались без воды. Причиной послужила авария на местном водоводе «Усолка», сообщил в своем telegram-канале губернатор региона Дмитрий Махонин.
«Бригады уже ищут место порыва, чтобы приступить к ремонтно-восстановительным работам. Поручил зампреду правительства края Андрею Кокореву оперативно организовать работу коммунальных служб. Также регулярно докладывать о ситуации. В случае необходимости — привлечь к работе бригады из Перми», — написал губернатор.
Ситуацией также заинтересовалась прокуратура Березников. Надзорным ведомством ход устранения аварии поставлен на контроль.
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