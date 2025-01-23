Трамп выразил надежду, что США сделали хоть что-то для Украины

Трамп: надеюсь, что Вашингтон уже начал усилия для мирных переговоров по Украине
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Трамп надеется на начало усилий по мирному разрешению конфликта на Украине
Трамп надеется на начало усилий по мирному разрешению конфликта на Украине Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент США Дональд Трамп надеется, что Вашингтона начал прилогать усилия по мирному разрешению украинского кризиса. Об этом американский лидер заявил во время своего видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.

«Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, будем надеяться, уже начались. Это так важно сделать», — заявил Трамп. По его словам, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.

Ранее Трамп уже обсуждал вопросы мирного урегулирования украинского конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выразил заинтересованность в достижении мира. Также российский лидер Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном и обновлению двусторонних отношений.

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Президент США Дональд Трамп надеется, что Вашингтона начал прилогать усилия по мирному разрешению украинского кризиса. Об этом американский лидер заявил во время своего видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе. «Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, будем надеяться, уже начались. Это так важно сделать», — заявил Трамп. По его словам, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны. Ранее Трамп уже обсуждал вопросы мирного урегулирования украинского конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выразил заинтересованность в достижении мира. Также российский лидер Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном и обновлению двусторонних отношений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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