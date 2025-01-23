Трамп выразил надежду, что США сделали хоть что-то для Украины

Президент США Дональд Трамп надеется, что Вашингтона начал прилогать усилия по мирному разрешению украинского кризиса. Об этом американский лидер заявил во время своего видеообращения к участникам Всемирного экономического форума в Давосе.
«Наши усилия по достижению мирного урегулирования между Россией и Украиной, будем надеяться, уже начались. Это так важно сделать», — заявил Трамп. По его словам, ничего подобного не было со времен Второй мировой войны.
Ранее Трамп уже обсуждал вопросы мирного урегулирования украинского конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, который выразил заинтересованность в достижении мира. Также российский лидер Владимир Путин заявил о готовности к диалогу с Вашингтоном и обновлению двусторонних отношений.
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