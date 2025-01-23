В Екатеринбурге пропал 12-летний школьник, его ищет полиция. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший подросток был с рюкзаком
Пропавший подросток был с рюкзаком Фото:

В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал 12-летний школьник. Его поиском занимается городской отдел полиции №11. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Прорыв».

«Внимание! Пропал ребенок! Михаил Логинов, 12 лет. Дата пропажи: 23 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный. Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбург Отдел полиции № 11», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

У мальчика рост 163 сантиметра, карие глаза, русые волосы и среднее телосложение. На момент пропажи был одет куртку сине-черного цвета, синие штаны, черную шапку с логотипом Kara. Подросток также носит очки. При себе имел серый рюкзак. 

Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию. Для этого можно позвонить по телефону +7 343 356-42-11 или 112, 102.

Ориентировка на пропавшего мальчика
Ориентировка на пропавшего мальчика
Фото:

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал 12-летний школьник. Его поиском занимается городской отдел полиции №11. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Прорыв». «Внимание! Пропал ребенок! Михаил Логинов, 12 лет. Дата пропажи: 23 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный. Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбург Отдел полиции № 11», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». У мальчика рост 163 сантиметра, карие глаза, русые волосы и среднее телосложение. На момент пропажи был одет куртку сине-черного цвета, синие штаны, черную шапку с логотипом Kara. Подросток также носит очки. При себе имел серый рюкзак.  Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию. Для этого можно позвонить по телефону +7 343 356-42-11 или 112, 102.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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