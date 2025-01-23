В Железнодорожном районе Екатеринбурга пропал 12-летний школьник. Его поиском занимается городской отдел полиции №11. Об этом сообщили в региональном поисковом отряде «Прорыв».
«Внимание! Пропал ребенок! Михаил Логинов, 12 лет. Дата пропажи: 23 января. Место пропажи: Свердловская область, город Екатеринбург, район Железнодорожный. Розыском пропавшего занимается УМВД России по городу Екатеринбург Отдел полиции № 11», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
У мальчика рост 163 сантиметра, карие глаза, русые волосы и среднее телосложение. На момент пропажи был одет куртку сине-черного цвета, синие штаны, черную шапку с логотипом Kara. Подросток также носит очки. При себе имел серый рюкзак.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении разыскиваемого, просят обращаться в полицию. Для этого можно позвонить по телефону +7 343 356-42-11 или 112, 102.
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