Курганский врач напомнила о рисках опасной инфекции, которой заражаются через укусы комаров

Врач из Кургана Татьяна Шангареева предупредила о рисках малярии и симптомах
© Служба новостей «URA.RU»
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Инфекция передается через укусы комаров
Инфекция передается через укусы комаров Фото:

Врач-эпидемиолог Курганской областной больницы №2 Татьяна Шангареева предупредила жителей об опасности малярии — инфекции, передающейся через укусы комаров. По ее словам, профилактика включает использование москитных сеток, инсектицидов, репеллентов, а также прием противомалярийных препаратов.

«Малярия чаще всего встречается в тропической Африке, но завозные случаи регистрируются и в России. Основные симптомы: лихорадка, головная боль и озноб, проявляющиеся через 10–15 дней после укуса. Тяжелые формы заболевания могут привести к смерти, особенно у беременных, детей и людей с хроническими заболеваниями», — говорится в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. Профилактика включает использование москитных сеток, инсектицидов, репеллентов, а также прием противомалярийных препаратов перед поездкой в опасные регионы.

Ранее курганский врач-инфекционист Елена Труфанова из Курганской областной больницы №2 рассказала о профилактике пневмококковой инфекции, которая особенно опасна для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Основной мерой профилактики является вакцинация, которая помогает защитить организм от серьезных осложнений, снижает риск заражения и передачи бактерии другим людям.

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Врач-эпидемиолог Курганской областной больницы №2 Татьяна Шангареева предупредила жителей об опасности малярии — инфекции, передающейся через укусы комаров. По ее словам, профилактика включает использование москитных сеток, инсектицидов, репеллентов, а также прием противомалярийных препаратов. «Малярия чаще всего встречается в тропической Африке, но завозные случаи регистрируются и в России. Основные симптомы: лихорадка, головная боль и озноб, проявляющиеся через 10–15 дней после укуса. Тяжелые формы заболевания могут привести к смерти, особенно у беременных, детей и людей с хроническими заболеваниями», — говорится в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. Профилактика включает использование москитных сеток, инсектицидов, репеллентов, а также прием противомалярийных препаратов перед поездкой в опасные регионы. Ранее курганский врач-инфекционист Елена Труфанова из Курганской областной больницы №2 рассказала о профилактике пневмококковой инфекции, которая особенно опасна для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Основной мерой профилактики является вакцинация, которая помогает защитить организм от серьезных осложнений, снижает риск заражения и передачи бактерии другим людям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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