Курганский врач напомнила о рисках опасной инфекции, которой заражаются через укусы комаров

Врач-эпидемиолог Курганской областной больницы №2 Татьяна Шангареева предупредила жителей об опасности малярии — инфекции, передающейся через укусы комаров. По ее словам, профилактика включает использование москитных сеток, инсектицидов, репеллентов, а также прием противомалярийных препаратов.
«Малярия чаще всего встречается в тропической Африке, но завозные случаи регистрируются и в России. Основные симптомы: лихорадка, головная боль и озноб, проявляющиеся через 10–15 дней после укуса. Тяжелые формы заболевания могут привести к смерти, особенно у беременных, детей и людей с хроническими заболеваниями», — говорится в telegram-канале департамента здравоохранения Курганской области. Профилактика включает использование москитных сеток, инсектицидов, репеллентов, а также прием противомалярийных препаратов перед поездкой в опасные регионы.
Ранее курганский врач-инфекционист Елена Труфанова из Курганской областной больницы №2 рассказала о профилактике пневмококковой инфекции, которая особенно опасна для детей, пожилых людей и пациентов с ослабленным иммунитетом. Основной мерой профилактики является вакцинация, которая помогает защитить организм от серьезных осложнений, снижает риск заражения и передачи бактерии другим людям.
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