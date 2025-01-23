23 января 2025

Половая заболеваемость рекордно растет в Свердловской области

Больше 15 тысяч свердловчан заразились половым путем за 2024 год
© Служба новостей «URA.RU»
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Половых болезней стало больше за последние десятки лет
Половых болезней стало больше за последние десятки лет Фото:

В Свердловской области в рамках диспансеризации 2024 года у более 15 тысяч человек выявили заболевания, передающиеся половым путем. Об этом заявила замглавы регионального минздрава Светлана Филиппова.

«Инфекций, передающиеся половым путем, стало гораздо больше, чем десятилетия назад. А они напрямую влияют на возможность к зачатию и рождению детей. За 2024 год порядка 180 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию. По большей части это были женщины — 60% случаев, 40% — мужчины. Примерно у 15 тысяч из них выявлены заболевания, которые потребовали дальнейшего наблюдения и лечения», — сказала Филиппова в эфире ОТВ.

По ее словам, диспансеризацию стоит сделать обязательной, так как очень сложно уговорить людей проходить ее ежегодно. Она также призвала медиков агитировать свердловчан за регулярное прохождение медосмотров.

Хотя врачи и так не успевают подробно осматривать пациентов, на что были жалобы. «Диспансеризация — это скрининговое мероприятие. Конечно, у доктора нет тридцати минут, чтобы с пациентом проговорить, разобрать, выслушать его. Это бегом-бегом», — ответила уральцам Светлана Филиппова.

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В Свердловской области в рамках диспансеризации 2024 года у более 15 тысяч человек выявили заболевания, передающиеся половым путем. Об этом заявила замглавы регионального минздрава Светлана Филиппова. «Инфекций, передающиеся половым путем, стало гораздо больше, чем десятилетия назад. А они напрямую влияют на возможность к зачатию и рождению детей. За 2024 год порядка 180 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию. По большей части это были женщины — 60% случаев, 40% — мужчины. Примерно у 15 тысяч из них выявлены заболевания, которые потребовали дальнейшего наблюдения и лечения», — сказала Филиппова в эфире ОТВ. По ее словам, диспансеризацию стоит сделать обязательной, так как очень сложно уговорить людей проходить ее ежегодно. Она также призвала медиков агитировать свердловчан за регулярное прохождение медосмотров. Хотя врачи и так не успевают подробно осматривать пациентов, на что были жалобы. «Диспансеризация — это скрининговое мероприятие. Конечно, у доктора нет тридцати минут, чтобы с пациентом проговорить, разобрать, выслушать его. Это бегом-бегом», — ответила уральцам Светлана Филиппова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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