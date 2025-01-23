Половая заболеваемость рекордно растет в Свердловской области

В Свердловской области в рамках диспансеризации 2024 года у более 15 тысяч человек выявили заболевания, передающиеся половым путем. Об этом заявила замглавы регионального минздрава Светлана Филиппова.
«Инфекций, передающиеся половым путем, стало гораздо больше, чем десятилетия назад. А они напрямую влияют на возможность к зачатию и рождению детей. За 2024 год порядка 180 тысяч человек прошли репродуктивную диспансеризацию. По большей части это были женщины — 60% случаев, 40% — мужчины. Примерно у 15 тысяч из них выявлены заболевания, которые потребовали дальнейшего наблюдения и лечения», — сказала Филиппова в эфире ОТВ.
По ее словам, диспансеризацию стоит сделать обязательной, так как очень сложно уговорить людей проходить ее ежегодно. Она также призвала медиков агитировать свердловчан за регулярное прохождение медосмотров.
Хотя врачи и так не успевают подробно осматривать пациентов, на что были жалобы. «Диспансеризация — это скрининговое мероприятие. Конечно, у доктора нет тридцати минут, чтобы с пациентом проговорить, разобрать, выслушать его. Это бегом-бегом», — ответила уральцам Светлана Филиппова.
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