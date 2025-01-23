Целая деревня под Каменском-Уральским осталась без света в мороз

Причины отключения электричества выясняются
В деревне Монастырка около Каменска-Уральского (Свердловская область) произошло аварийное отключение электричества в мороз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на местное отделение региональной сетевой компании.
«В деревне Монастырка произошло высоковольтное аварийное отключение. Причины отключения устанавливаются», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало о том, что Средний Урал накроют метели и морозы. Холодная погода в регионе задержится до 24 января.
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