Целая деревня под Каменском-Уральским осталась без света в мороз

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Причины отключения электричества выясняются
Причины отключения электричества выясняются Фото:

В деревне Монастырка около Каменска-Уральского (Свердловская область) произошло аварийное отключение электричества в мороз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на местное отделение региональной сетевой компании.

«В деревне Монастырка произошло высоковольтное аварийное отключение. Причины отключения устанавливаются», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало о том, что Средний Урал накроют метели и морозы. Холодная погода в регионе задержится до 24 января.

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В деревне Монастырка около Каменска-Уральского (Свердловская область) произошло аварийное отключение электричества в мороз. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа со ссылкой на местное отделение региональной сетевой компании. «В деревне Монастырка произошло высоковольтное аварийное отключение. Причины отключения устанавливаются», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU писало о том, что Средний Урал накроют метели и морозы. Холодная погода в регионе задержится до 24 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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