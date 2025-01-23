Армия России поставила ультиматум попавшей в котел бригаде ВСУ

В Великой Новоселке на юге ДНР 110-я бригада ВСУ оказалась в окружении, и российское командование выдвинуло ей ультиматум о сдаче в плен. Однако украинские бойцы игнорируют ультиматум, и все пути их отступления контролируются FPV-дронами и артиллерией ВС РФ. Об этом сообщает «Российская газета».
«Российское командование определило время и направление боевикам ВСУ для сдачи в плен, выдвинув ультиматум. Однако противник заявление игнорирует и не отдает приказ на оставление позиций», — сообщает газета. Отмечается, что все пути отступления контролируются FPV-дронами и артиллерией ВС РФ.
Ранее URA.RU сообщало, что российские военные начали финальный штурм Великой Новоселки 20 января. Украинские источники признали, что населенный пункт полностью находится в так называемой серой зоне из-за постепенного перехода под контроль ВС РФ.
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