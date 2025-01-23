Бастрыкин взял на контроль смерть пенсионерки, которую отказались лечить врачи

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль смерть пенсионерки из Челябинской области, которой медики несколько раз отказывали в госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.
«В эфире правовой передачи на федеральном телеканале вышел сюжет о смерти пенсионерки в Челябинской области. Несмотря на ухудшение самочувствия, ей несколько раз отказывали в госпитализации», — сообщает telegram-канал ведомства «Следком».
По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.
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