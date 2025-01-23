23 января 2025

Бастрыкин взял на контроль смерть пенсионерки, которую отказались лечить врачи

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Главе СКР представят доклад о ходе расследования обстоятельств смерти пожилой женщины
Главе СКР представят доклад о ходе расследования обстоятельств смерти пожилой женщины Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль смерть пенсионерки из Челябинской области, которой медики несколько раз отказывали в госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«В эфире правовой передачи на федеральном телеканале вышел сюжет о смерти пенсионерки в Челябинской области. Несмотря на ухудшение самочувствия, ей несколько раз отказывали в госпитализации», — сообщает telegram-канал ведомства «Следком». 

По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на контроль смерть пенсионерки из Челябинской области, которой медики несколько раз отказывали в госпитализации. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства. «В эфире правовой передачи на федеральном телеканале вышел сюжет о смерти пенсионерки в Челябинской области. Несмотря на ухудшение самочувствия, ей несколько раз отказывали в госпитализации», — сообщает telegram-канал ведомства «Следком».  По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 109 УК РФ. Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по региону Алексею Колбасину доложить о ходе расследования уголовного дела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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