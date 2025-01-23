23 января 2025

Как понять, что вы бедный человек, — в новом выпуске шоу от URA.RU

URA.RU выпустило новый эпизод новостного дайджеста «По фактам»
© Служба новостей «URA.RU»
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Смотрите новый выпуск «По фактам» от URA.RU в «VK Видео»
Смотрите новый выпуск «По фактам» от URA.RU в «VK Видео» Фото:

Вы бедный, если тратите более половины своих доходов на продукты питания, заявляют экономисты из ООН. Именно этот порог трат на еду свидетельствует о финансовой уязвимости и низком уровне жизни. В такой ситуации любые изменения цен или потеря части дохода могут загнать человека в долговую яму.

В новом выпуске «По фактам» разбираемся, кого называют бедным и богатым в разных странах. Для этого сравним расходы жителей России, Аргентины и Турции.

Узнаем, где в России сложнее всего стать бедным. Смотрите полный выпуск в VK Видео.

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Вы бедный, если тратите более половины своих доходов на продукты питания, заявляют экономисты из ООН. Именно этот порог трат на еду свидетельствует о финансовой уязвимости и низком уровне жизни. В такой ситуации любые изменения цен или потеря части дохода могут загнать человека в долговую яму. В новом выпуске «По фактам» разбираемся, кого называют бедным и богатым в разных странах. Для этого сравним расходы жителей России, Аргентины и Турции. Узнаем, где в России сложнее всего стать бедным. Смотрите полный выпуск в VK Видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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