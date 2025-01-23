Как понять, что вы бедный человек, — в новом выпуске шоу от URA.RU

Вы бедный, если тратите более половины своих доходов на продукты питания, заявляют экономисты из ООН. Именно этот порог трат на еду свидетельствует о финансовой уязвимости и низком уровне жизни. В такой ситуации любые изменения цен или потеря части дохода могут загнать человека в долговую яму.
В новом выпуске «По фактам» разбираемся, кого называют бедным и богатым в разных странах. Для этого сравним расходы жителей России, Аргентины и Турции.
Узнаем, где в России сложнее всего стать бедным. Смотрите полный выпуск в VK Видео.
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