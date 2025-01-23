23 января 2025

На свердловские трассы обрушатся лютые метели

Уралуправтодор: на трассах в Свердловской области 24-25 января будут метели
© Служба новостей «URA.RU»
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Метели на трассах стихнут к 26 января
Метели на трассах стихнут к 26 января Фото:

На трассах Свердловской области ожидаются снежные метели с 24 по 25 января. ФКУ «Уралуправтодор» предупредило водителей, следующих в сторону Перми, Челябинска и Тюмени.

«Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область. 24 января: небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, метель. Ветер местами с порывами до 15 метров в секунду. 25 января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег», — говорится в сообщении.

Ветер стихнет к 26 января, когда будет переменная облачность без осадков. Для избежания гололеда на трассах круглосуточно дежурит спецтехника.

Региональное МЧС прогнозирует 24 января штормовой ветер до 18 м/с. Свердловчанам порекомендовали не прятаться от непогоды у стен домов и не оставлять машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями.

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На трассах Свердловской области ожидаются снежные метели с 24 по 25 января. ФКУ «Уралуправтодор» предупредило водителей, следующих в сторону Перми, Челябинска и Тюмени. «Внимание! Предупреждение о неблагоприятных погодных явлениях. Свердловская область. 24 января: небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах изморозь, метель. Ветер местами с порывами до 15 метров в секунду. 25 января: облачно с прояснениями, местами небольшой снег», — говорится в сообщении. Ветер стихнет к 26 января, когда будет переменная облачность без осадков. Для избежания гололеда на трассах круглосуточно дежурит спецтехника. Региональное МЧС прогнозирует 24 января штормовой ветер до 18 м/с. Свердловчанам порекомендовали не прятаться от непогоды у стен домов и не оставлять машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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