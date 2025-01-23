В Челябинской области резко нарастили бюджетные расходы

По итогам 20024 года Челябинская область возглавила список регионов, которые резко нарастили совокупные бюджетные расходы. Об этом говорится в исследовании АКРА.
«Самый заметный прирост расходной части бюджетных средств в 2024-м году зафиксирован в Курской (+35%), Оренбургской (+30%), Вологодской (+26%), Челябинской (+24%) и Липецкой (+23%) областях. Поддержку субъектам оказали реструктуризация долгов и межбюджетные трансферты», — говорится в исследовании АКРА, подготовленном для «Ведомостей».
Отмечается, что траты выросли в 68 субъектах. При этом лишь в 27 регионах рост превысил 10%. В расчет АКРА также не были включены новые субъекты.
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