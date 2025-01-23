23 января 2025

В Челябинской области резко нарастили бюджетные расходы

© Служба новостей «URA.RU»
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По тратам регион вошел в первую пятерку
По тратам регион вошел в первую пятерку Фото:

По итогам 20024 года Челябинская область возглавила список регионов, которые резко нарастили совокупные бюджетные расходы. Об этом говорится в исследовании АКРА.

«Самый заметный прирост расходной части бюджетных средств в 2024-м году зафиксирован в Курской (+35%), Оренбургской (+30%), Вологодской (+26%), Челябинской (+24%) и Липецкой (+23%) областях. Поддержку субъектам оказали реструктуризация долгов и межбюджетные трансферты», — говорится в исследовании АКРА, подготовленном для «Ведомостей».

Отмечается, что траты выросли в 68 субъектах. При этом лишь в 27 регионах рост превысил 10%. В расчет АКРА также не были включены новые субъекты.

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По итогам 20024 года Челябинская область возглавила список регионов, которые резко нарастили совокупные бюджетные расходы. Об этом говорится в исследовании АКРА. «Самый заметный прирост расходной части бюджетных средств в 2024-м году зафиксирован в Курской (+35%), Оренбургской (+30%), Вологодской (+26%), Челябинской (+24%) и Липецкой (+23%) областях. Поддержку субъектам оказали реструктуризация долгов и межбюджетные трансферты», — говорится в исследовании АКРА, подготовленном для «Ведомостей». Отмечается, что траты выросли в 68 субъектах. При этом лишь в 27 регионах рост превысил 10%. В расчет АКРА также не были включены новые субъекты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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