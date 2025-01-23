23 января 2025

Трамп назвал виновного в начале спецоперации на Украине

Трамп: конфликт на Украине не завершился, так как Зеленский захотел воевать
© Служба новостей «URA.RU»
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Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине
Трамп призвал к немедленному прекращению огня на Украине Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский не должен был допустить начала российской спецоперации. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сейчас Зеленский готов «все уладить».

«Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — сказал Трамп в интервью Fox News. Он также добавил, что у Зеленского была возможность предотвратить эскалацию конфликта, однако он выбрал путь военных действий. «Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал глава США. Сейчас, по его словам, Украина оказалась опустошена. Поэтому Трамп вновь призвал к прекращению огня.

Ранее Трамп сообщил, что глава Украины готов к переговорам с Россией для достижения перемирия. По его словам, Зеленский хочет остановить этот конфликт, передает «Царьград». Трамп также отметил, что хочет «немедленно» встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Россия всегда говорила, что готова пойти на переговоры с Украиной. 

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Глава Украины Владимир Зеленский не должен был допустить начала российской спецоперации. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, сейчас Зеленский готов «все уладить». «Зеленский, скажу я вам, хочет сейчас все уладить. С него хватит. Он тоже не должен был этого допускать. Вы знаете, он не ангел, он не должен был допустить, чтобы началась эта война», — сказал Трамп в интервью Fox News. Он также добавил, что у Зеленского была возможность предотвратить эскалацию конфликта, однако он выбрал путь военных действий. «Мы могли заключить сделку… и Зеленский решил, что он хочет воевать», — сказал глава США. Сейчас, по его словам, Украина оказалась опустошена. Поэтому Трамп вновь призвал к прекращению огня. Ранее Трамп сообщил, что глава Украины готов к переговорам с Россией для достижения перемирия. По его словам, Зеленский хочет остановить этот конфликт, передает «Царьград». Трамп также отметил, что хочет «немедленно» встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. При этом Россия всегда говорила, что готова пойти на переговоры с Украиной. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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