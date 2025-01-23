В Челябинскую область запретили ввозить более 18 тонн красной рыбы

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил импортировать свыше 18 тонн красной рыбы лосося. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция сопровождалась неверно оформленными документами.
«Транспорт, который перевозил свежемороженого лосося, должностные лица задержали 22 января в пункте предварительного уведомления „Бугристое“. При документальном контроле установлено, что ветеринарный сертификат содержит некорректные сведения о датах производства и поступления рыбы, что вызвало сомнения в законности ее перемещения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.
Нарушения указали на несоответствие дат вылова в Чили и поступления рыбы на склад в Литве, ошибки в данных о производителе и несоответствие информации на маркировочной этикетке с документами. Ошибки стали основанием для запрета импорта этой партии рыбы.
Машину с лососем вернули в Казахстан, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Это не первый случай запрета на ввоз лосося. Партию весом 18,2 тонны 17 января Россельхознадзор запретил к ввозу в Курганской области.
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