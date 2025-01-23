23 января 2025

В Челябинскую область запретили ввозить более 18 тонн красной рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Приготовить блюда из партии лосося не получится, поскольку рыбу вернули в Казахстан
Приготовить блюда из партии лосося не получится, поскольку рыбу вернули в Казахстан Фото:

В Челябинскую область Россельхознадзор запретил импортировать свыше 18 тонн красной рыбы лосося. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция сопровождалась неверно оформленными документами.

«Транспорт, который перевозил свежемороженого лосося, должностные лица задержали 22 января в пункте предварительного уведомления „Бугристое“. При документальном контроле установлено, что ветеринарный сертификат содержит некорректные сведения о датах производства и поступления рыбы, что вызвало сомнения в законности ее перемещения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре.

Нарушения указали на несоответствие дат вылова в Чили и поступления рыбы на склад в Литве, ошибки в данных о производителе и несоответствие информации на маркировочной этикетке с документами. Ошибки стали основанием для запрета импорта этой партии рыбы.

Машину с лососем вернули в Казахстан, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Это не первый случай запрета на ввоз лосося. Партию весом 18,2 тонны 17 января Россельхознадзор запретил к ввозу в Курганской области.

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В Челябинскую область Россельхознадзор запретил импортировать свыше 18 тонн красной рыбы лосося. Как URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, продукция сопровождалась неверно оформленными документами. «Транспорт, который перевозил свежемороженого лосося, должностные лица задержали 22 января в пункте предварительного уведомления „Бугристое“. При документальном контроле установлено, что ветеринарный сертификат содержит некорректные сведения о датах производства и поступления рыбы, что вызвало сомнения в законности ее перемещения», — рассказали URA.RU в Россельхознадзоре. Нарушения указали на несоответствие дат вылова в Чили и поступления рыбы на склад в Литве, ошибки в данных о производителе и несоответствие информации на маркировочной этикетке с документами. Ошибки стали основанием для запрета импорта этой партии рыбы. Машину с лососем вернули в Казахстан, а перевозчика привлекли к административной ответственности. Это не первый случай запрета на ввоз лосося. Партию весом 18,2 тонны 17 января Россельхознадзор запретил к ввозу в Курганской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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