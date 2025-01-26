Екатеринбурженка лишилась 7 млн, поверив менеджеру Никите из Дубая

27 января 2025 в 11:30 Размер текста - 17 +

Женщина хотела получить прибыль со своих сбережений, но потеряла их Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Екатеринбурга отдала более семи миллионов рублей незнакомому человеку, который предложил ей инвестировать деньги. Подробности аферы URA.RU раскрыл источник. «40-летняя женщина зарегистрировалась на сайте инвестиционной платформы в надежде получать прибыль. Уже вскоре с ней связался мужчина, который представился Никитой и заявил, что живет в Дубае. Для начала он предложил ей внести небольшую сумму денег, чтобы составить представление, что и как работает», — объяснил собеседник агентства. Женщина сначала внесла 10 тысяч рублей и получила небольшой процент. Обрадовавшись, она несколькими платежами «инвестировала» незнакомому человеку 7,1 млн. Это были личные накопления и частично кредит. И лишь когда Никита ее заблокировал, екатеринбурженка поняла, что имеет дело с жуликами. Она отправилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Екатеринбурга отдала более семи миллионов рублей незнакомому человеку, который предложил ей инвестировать деньги. Подробности аферы URA.RU раскрыл источник. «40-летняя женщина зарегистрировалась на сайте инвестиционной платформы в надежде получать прибыль. Уже вскоре с ней связался мужчина, который представился Никитой и заявил, что живет в Дубае. Для начала он предложил ей внести небольшую сумму денег, чтобы составить представление, что и как работает», — объяснил собеседник агентства. Женщина сначала внесла 10 тысяч рублей и получила небольшой процент. Обрадовавшись, она несколькими платежами «инвестировала» незнакомому человеку 7,1 млн. Это были личные накопления и частично кредит. И лишь когда Никита ее заблокировал, екатеринбурженка поняла, что имеет дело с жуликами. Она отправилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».