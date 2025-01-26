26 января 2025
25 января 2025

Екатеринбурженка лишилась 7 млн, поверив менеджеру Никите из Дубая

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина хотела получить прибыль со своих сбережений, но потеряла их Фото:

Жительница Екатеринбурга отдала более семи миллионов рублей незнакомому человеку, который предложил ей инвестировать деньги. Подробности аферы URA.RU раскрыл источник.

«40-летняя женщина зарегистрировалась на сайте инвестиционной платформы в надежде получать прибыль. Уже вскоре с ней связался мужчина, который представился Никитой и заявил, что живет в Дубае. Для начала он предложил ей внести небольшую сумму денег, чтобы составить представление, что и как работает», — объяснил собеседник агентства.

Женщина сначала внесла 10 тысяч рублей и получила небольшой процент. Обрадовавшись, она несколькими платежами «инвестировала» незнакомому человеку 7,1 млн. Это были личные накопления и частично кредит. И лишь когда Никита ее заблокировал, екатеринбурженка поняла, что имеет дело с жуликами. Она отправилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».

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Жительница Екатеринбурга отдала более семи миллионов рублей незнакомому человеку, который предложил ей инвестировать деньги. Подробности аферы URA.RU раскрыл источник. «40-летняя женщина зарегистрировалась на сайте инвестиционной платформы в надежде получать прибыль. Уже вскоре с ней связался мужчина, который представился Никитой и заявил, что живет в Дубае. Для начала он предложил ей внести небольшую сумму денег, чтобы составить представление, что и как работает», — объяснил собеседник агентства. Женщина сначала внесла 10 тысяч рублей и получила небольшой процент. Обрадовавшись, она несколькими платежами «инвестировала» незнакомому человеку 7,1 млн. Это были личные накопления и частично кредит. И лишь когда Никита ее заблокировал, екатеринбурженка поняла, что имеет дело с жуликами. Она отправилась в полицию, возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ — «Мошенничество».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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