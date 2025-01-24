Самый большой в мире айсберг угрожает столкнуться с частью Британии

Один из крупнейших и старейших айсбергов в мире, A23a, приближается к острову Южная Джорджия, который принадлежит Великобритании. По данным CNN, айсберг находится всего в 280 км от острова.
«Теперь, по всей видимости, он [айсберг] движется вместе с преобладающим течением в сторону Южной Джорджии. Если столкновение произойдет, это может серьезно затруднить доступ к местам кормления диких животных, в основном тюленей и пингвинов, которые размножаются на острове», — пишет CNN.
Согласно обновленным данным Национального ледового центра США, айсберг A23a остается крупнейшим в мире и занимает площадь 3672 квадратных километра. Он был отслежен учеными с момента откола от шельфового ледника Фильхнера-Ронне в 1986 году, после чего оставался на дне моря Уэдделла более 30 лет. Однако затем он пришел в движение. Ученые предупреждают, что столкновение с островом может привести к формированию многочисленных ледовых блоков.
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