23 января 2025

В Екатеринбурге массово задерживают рейсы в Самару и Казань из-за атаки ВСУ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт Кольцово. Екатеринбург , аэропорт, кольцово, самолет, ночной аэропорт
Вылеты отложили на два часа Фото:

В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 24 января задерживают три рейса в Самару и Казань, где введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.

Два рейса в Самару (WZ-1033 и UT-281) перенесли на 40 минут и два часа соответственно. Вылет в Казань (WZ-1069) отложили на 2,5 часа. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Казани и Самары», — пояснили в Росавиации.

Этой ночью Киев запустил около сотни БПЛА. Дроны были сбиты над Тульской, Рязанской, Московской, Брянской и Курской областях. Ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ульяновска и Уфы.

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В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 24 января задерживают три рейса в Самару и Казань, где введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Два рейса в Самару (WZ-1033 и UT-281) перенесли на 40 минут и два часа соответственно. Вылет в Казань (WZ-1069) отложили на 2,5 часа. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Казани и Самары», — пояснили в Росавиации. Этой ночью Киев запустил около сотни БПЛА. Дроны были сбиты над Тульской, Рязанской, Московской, Брянской и Курской областях. Ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ульяновска и Уфы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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