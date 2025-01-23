Происшествия В Екатеринбурге массово задерживают рейсы в Самару и Казань из-за атаки ВСУ. Скрин 24 января 2025 в 10:00 Размер текста - 17 + Вылеты отложили на два часа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 24 января задерживают три рейса в Самару и Казань, где введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Два рейса в Самару (WZ-1033 и UT-281) перенесли на 40 минут и два часа соответственно. Вылет в Казань (WZ-1069) отложили на 2,5 часа. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Казани и Самары», — пояснили в Росавиации. Этой ночью Киев запустил около сотни БПЛА. Дроны были сбиты над Тульской, Рязанской, Московской, Брянской и Курской областях. Ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ульяновска и Уфы. Скрин: онлайн-табло аэропорта Кольцово Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 24 января задерживают три рейса в Самару и Казань, где введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани. Два рейса в Самару (WZ-1033 и UT-281) перенесли на 40 минут и два часа соответственно. Вылет в Казань (WZ-1069) отложили на 2,5 часа. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Казани и Самары», — пояснили в Росавиации. Этой ночью Киев запустил около сотни БПЛА. Дроны были сбиты над Тульской, Рязанской, Московской, Брянской и Курской областях. Ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ульяновска и Уфы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям