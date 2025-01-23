В екатеринбургском аэропорту Кольцово утром 24 января задерживают три рейса в Самару и Казань, где введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки БПЛА. Информация об этом появилась на онлайн-табло авиагавани.
Два рейса в Самару (WZ-1033 и UT-281) перенесли на 40 минут и два часа соответственно. Вылет в Казань (WZ-1069) отложили на 2,5 часа. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на прием и выпуск ВС сегодня ранним утром введены в аэропортах Казани и Самары», — пояснили в Росавиации.
Этой ночью Киев запустил около сотни БПЛА. Дроны были сбиты над Тульской, Рязанской, Московской, Брянской и Курской областях. Ограничения ввели также в аэропортах Нижнекамска, Пензы, Саратова, Ульяновска и Уфы.
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