Как будет происходить установка стелы «Город трудовой доблести» в Кургане

В Кургане начнется установка стелы «Город трудовой доблести»
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На всех стелах «Город трудовой доблести» размещен приказ президента
На всех стелах «Город трудовой доблести» размещен приказ президента Фото:
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Курган — «Город трудовой доблести»

В Кургане начнется процесс согласования и установки стелы «Город трудовой доблести». Этот проект включает несколько ключевых этапов, направленных на вовлечение жителей и качественное исполнение задуманного. URA.RU собрало информацию.

Этапы установки стелы

  1. Определение места установки:

Власти города будут принимать решение. В том числе будут приниматься предложения от жителей по выбору площадки для стелы. Это позволит учесть мнение общественности и выбрать наиболее подходящее место.

Разработка проектно-сметной документации:

После выбора места начнется разработка необходимой документации в рамках муниципального контракта с проектным институтом.

Согласование и государственная экспертиза:

Проектно-сметная документация пройдет согласование и экспертизу, что обеспечит соответствие всем требованиям и проверку достоверности сметной стоимости.

Определение подрядчика:

После успешного прохождения экспертизы будет проведен конкурс на выбор подрядчика, который займется строительством стелы.

Установка стелы:

Финальным этапом станет установка стелы «Город трудовой доблести». Планируется завершить работы к значимым датам, таким как День города.

Процесс установки стелы в Кургане в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» начался с обсуждения возможных локаций для памятного знака. Среди предложенных вариантов — Курганский аэропорт, городской сад и центральная часть города. В прошлом году было объявлено, что такие стелы устанавливаются в городах с этим статусом, и это может способствовать получению федеральных субсидий.

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В Кургане начнется процесс согласования и установки стелы «Город трудовой доблести». Этот проект включает несколько ключевых этапов, направленных на вовлечение жителей и качественное исполнение задуманного. URA.RU собрало информацию. Этапы установки стелы Власти города будут принимать решение. В том числе будут приниматься предложения от жителей по выбору площадки для стелы. Это позволит учесть мнение общественности и выбрать наиболее подходящее место. Разработка проектно-сметной документации: После выбора места начнется разработка необходимой документации в рамках муниципального контракта с проектным институтом. Согласование и государственная экспертиза: Проектно-сметная документация пройдет согласование и экспертизу, что обеспечит соответствие всем требованиям и проверку достоверности сметной стоимости. Определение подрядчика: После успешного прохождения экспертизы будет проведен конкурс на выбор подрядчика, который займется строительством стелы. Установка стелы: Финальным этапом станет установка стелы «Город трудовой доблести». Планируется завершить работы к значимым датам, таким как День города. Процесс установки стелы в Кургане в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» начался с обсуждения возможных локаций для памятного знака. Среди предложенных вариантов — Курганский аэропорт, городской сад и центральная часть города. В прошлом году было объявлено, что такие стелы устанавливаются в городах с этим статусом, и это может способствовать получению федеральных субсидий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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