Как будет происходить установка стелы «Город трудовой доблести» в Кургане

В Кургане начнется процесс согласования и установки стелы «Город трудовой доблести». Этот проект включает несколько ключевых этапов, направленных на вовлечение жителей и качественное исполнение задуманного. URA.RU собрало информацию.
Этапы установки стелы
- Определение места установки:
Власти города будут принимать решение. В том числе будут приниматься предложения от жителей по выбору площадки для стелы. Это позволит учесть мнение общественности и выбрать наиболее подходящее место.
Разработка проектно-сметной документации:
После выбора места начнется разработка необходимой документации в рамках муниципального контракта с проектным институтом.
Согласование и государственная экспертиза:
Проектно-сметная документация пройдет согласование и экспертизу, что обеспечит соответствие всем требованиям и проверку достоверности сметной стоимости.
Определение подрядчика:
После успешного прохождения экспертизы будет проведен конкурс на выбор подрядчика, который займется строительством стелы.
Установка стелы:
Финальным этапом станет установка стелы «Город трудовой доблести». Планируется завершить работы к значимым датам, таким как День города.
Процесс установки стелы в Кургане в честь присвоения звания «Город трудовой доблести» начался с обсуждения возможных локаций для памятного знака. Среди предложенных вариантов — Курганский аэропорт, городской сад и центральная часть города. В прошлом году было объявлено, что такие стелы устанавливаются в городах с этим статусом, и это может способствовать получению федеральных субсидий.
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