Умер солист Курганской филармонии Николай Горланов. Ему было 33 года. Об этом сообщается на странице музыканта в соцсетях. В память об артисте депутат областной думы Наталья Воробьева опубликовала видеоролик с его участием.
«Ушел из жизни один из героев нашего ролика из серии „Я смог! А ты?“, Николай Горланов. Соболезнования родным и близким. В память о Николае, ролик», — написала Воробьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Музыканта не стало 23 января. С 2021 года он работал в Курганской филармонии. Являлся участником множества областных и городских концертов. Был членом Курганской местной организации Всероссийского общества слепых.
Редакций URA.RU приносит соболезнования родным и близким Николая Горланова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!