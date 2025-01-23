23 января 2025

В Кургане умер солист филармонии Горланов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Умер курганский музыкант Николай Горланов
Умер курганский музыкант Николай Горланов Фото:

Умер солист Курганской филармонии Николай Горланов. Ему было 33 года. Об этом сообщается на странице музыканта в соцсетях. В память об артисте депутат областной думы Наталья Воробьева опубликовала видеоролик с его участием. 

«Ушел из жизни один из героев нашего ролика из серии „Я смог! А ты?“, Николай Горланов. Соболезнования родным и близким. В память о Николае, ролик», — написала Воробьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Музыканта не стало 23 января. С 2021 года он работал в Курганской филармонии. Являлся участником множества областных и городских концертов. Был членом Курганской местной организации Всероссийского общества слепых.

Редакций URA.RU приносит соболезнования родным и близким Николая Горланова. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умер солист Курганской филармонии Николай Горланов. Ему было 33 года. Об этом сообщается на странице музыканта в соцсетях. В память об артисте депутат областной думы Наталья Воробьева опубликовала видеоролик с его участием.  «Ушел из жизни один из героев нашего ролика из серии „Я смог! А ты?“, Николай Горланов. Соболезнования родным и близким. В память о Николае, ролик», — написала Воробьева на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Музыканта не стало 23 января. С 2021 года он работал в Курганской филармонии. Являлся участником множества областных и городских концертов. Был членом Курганской местной организации Всероссийского общества слепых. Редакций URA.RU приносит соболезнования родным и близким Николая Горланова. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...