В Екатеринбурге самое дешевое вторичное жилье продают в пригороде, цены за квадратный метр там не превышают 85 тысяч рублей. Данные опубликовала Уральская палата недвижимости. Подробнее о районах и микрорайонах, где выгоднее всего покупать квартиру, — в карточке URA.RU.
В Лечебном, Изоплите, Калиновском, Кольцово, Горном щите, на Шарташе квадратный метр вторичного жилья стоит 84,7 тысячи рублей. Это самая низкая цена в городе. Такая же цена в районе Птицефабрики, Палкино и некоторых других микрорайонах.
Чуть выше цены в Компрессорном, Елизавете, на Синих камнях, Новой Сортировке, Химмаше, там квадратный метр стоит 96,2 тысячи рублей. Академический, ЖБИ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка и некоторые другие микрорайоны попали во второй ценовой пояс со стоимостью «квадрата» жилья в 115 тысяч рублей в среднем.
На ВИЗе, в районе Автовокзала, Ботанического и некоторых других стоимость составляет 138 тысяч рублей. Самая дорогая вторичная недвижимость продается в центре. Один квадратный метр в границах улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского и Большакова стоит 171,3 тысячи рублей.
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