25 января 2025
24 января 2025

Назван район Екатеринбурга с самым дешевым жильем — и это не Академический. Карта

Дешевое вторичное жилье продают в пригороде Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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В Академическом один квадратный метр стоит 115 тысяч рублей
В Академическом один квадратный метр стоит 115 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге самое дешевое вторичное жилье продают в пригороде, цены за квадратный метр там не превышают 85 тысяч рублей. Данные опубликовала Уральская палата недвижимости. Подробнее о районах и микрорайонах, где выгоднее всего покупать квартиру, — в карточке URA.RU. 

В Лечебном, Изоплите, Калиновском, Кольцово, Горном щите, на Шарташе квадратный метр вторичного жилья стоит 84,7 тысячи рублей. Это самая низкая цена в городе. Такая же цена в районе Птицефабрики, Палкино и некоторых других микрорайонах. 

Чуть выше цены в Компрессорном, Елизавете, на Синих камнях, Новой Сортировке, Химмаше, там квадратный метр стоит 96,2 тысячи рублей. Академический, ЖБИ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка и некоторые другие микрорайоны попали во второй ценовой пояс со стоимостью «квадрата» жилья в 115 тысяч рублей в среднем. 

На ВИЗе, в районе Автовокзала, Ботанического и некоторых других стоимость составляет 138 тысяч рублей. Самая дорогая вторичная недвижимость продается в центре. Один квадратный метр в границах улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского и Большакова стоит 171,3 тысячи рублей.  

Самое дорогое вторичное жилье продают в центре
Самое дорогое вторичное жилье продают в центре
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В Екатеринбурге самое дешевое вторичное жилье продают в пригороде, цены за квадратный метр там не превышают 85 тысяч рублей. Данные опубликовала Уральская палата недвижимости. Подробнее о районах и микрорайонах, где выгоднее всего покупать квартиру, — в карточке URA.RU.  В Лечебном, Изоплите, Калиновском, Кольцово, Горном щите, на Шарташе квадратный метр вторичного жилья стоит 84,7 тысячи рублей. Это самая низкая цена в городе. Такая же цена в районе Птицефабрики, Палкино и некоторых других микрорайонах.  Чуть выше цены в Компрессорном, Елизавете, на Синих камнях, Новой Сортировке, Химмаше, там квадратный метр стоит 96,2 тысячи рублей. Академический, ЖБИ, Уктус, Уралмаш, Широкая речка и некоторые другие микрорайоны попали во второй ценовой пояс со стоимостью «квадрата» жилья в 115 тысяч рублей в среднем.  На ВИЗе, в районе Автовокзала, Ботанического и некоторых других стоимость составляет 138 тысяч рублей. Самая дорогая вторичная недвижимость продается в центре. Один квадратный метр в границах улиц: Московская, Челюскинцев, Восточная, Декабристов, Луначарского и Большакова стоит 171,3 тысячи рублей.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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