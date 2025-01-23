23 января 2025

В Горнозаводске «черных лесорубов» наказали на 13 миллионов рублей

Фирму в Пермском крае оштрафуют на 13 миллионов рублей за незаконную рубку леса
© Служба новостей «URA.RU»
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Рубку проводили в ночное время, так как днем было слишком жарко
Рубку проводили в ночное время, так как днем было слишком жарко Фото:

В Горнозаводском районе Пермского края коммерческая организация занималась незаконной рубкой леса. Об этом в своем telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

«Прокуратура Горнозаводского района в ходе проверки установила, что между региональным Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и коммерческой организацией заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины. Работы осуществлялись преимущественно в ночное время. В условиях ограниченной видимости и отсутствия надлежащего контроля со стороны арендатора участка работники совершили незаконную рубку деревьев объемом более 900 куб. м. за границами отведенной делянки», — говорится в сообщении.

Сообщается, что иск о взыскании с арендатора участка и лесозаготовителя был направлен в суд. Инстанция удовлетворила требования прокурора. Сумма причиненного ущерба составила более 13 миллионов рублей

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В Горнозаводском районе Пермского края коммерческая организация занималась незаконной рубкой леса. Об этом в своем telegram-канале сообщает краевая прокуратура. «Прокуратура Горнозаводского района в ходе проверки установила, что между региональным Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и коммерческой организацией заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины. Работы осуществлялись преимущественно в ночное время. В условиях ограниченной видимости и отсутствия надлежащего контроля со стороны арендатора участка работники совершили незаконную рубку деревьев объемом более 900 куб. м. за границами отведенной делянки», — говорится в сообщении. Сообщается, что иск о взыскании с арендатора участка и лесозаготовителя был направлен в суд. Инстанция удовлетворила требования прокурора. Сумма причиненного ущерба составила более 13 миллионов рублей
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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