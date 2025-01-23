В Горнозаводске «черных лесорубов» наказали на 13 миллионов рублей

В Горнозаводском районе Пермского края коммерческая организация занималась незаконной рубкой леса. Об этом в своем telegram-канале сообщает краевая прокуратура.
«Прокуратура Горнозаводского района в ходе проверки установила, что между региональным Министерством природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии и коммерческой организацией заключен договор аренды лесного участка для заготовки древесины. Работы осуществлялись преимущественно в ночное время. В условиях ограниченной видимости и отсутствия надлежащего контроля со стороны арендатора участка работники совершили незаконную рубку деревьев объемом более 900 куб. м. за границами отведенной делянки», — говорится в сообщении.
Сообщается, что иск о взыскании с арендатора участка и лесозаготовителя был направлен в суд. Инстанция удовлетворила требования прокурора. Сумма причиненного ущерба составила более 13 миллионов рублей
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