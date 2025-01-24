У сбежавшего в Аргентину свердловского авторитета отбирают ценный актив

У бизнесмена Горбунова хотят отнять базу на Комсомольской в Екатеринбуге

25 января 2025 в 17:34 Размер текста - 17 +

Александр Горбунов сейчас находится за пределами РФ Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова, который, по данным URA.RU, в последнее время живет в Аргентине, хотят отобрать ООО «База на Комсомольской». Об этом URA.RU рассказал источник, погруженный в тему. «Один из крупных застройщиков пытается выкупить базу для застройки. Говорят, ее стоимость — 1,5 млрд рублей. Сам Горбунов не желает терять актив», — сообщил инсайдер агентства. Горбунов уехал за границу на фоне возможных претензий силовиков в 2023 году. Ранее СМИ связывали его деятельность с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет». Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле. В распоряжении URA.RU не оказалось актуальных контактов Горбунова. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Война за базу длится уже несколько лет. В 2017-м под суд попали члены бей-бригады из ИК-2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они силой заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока переписать базу на Горбунова. Осенью прошлого года четверым фигурантам вынесли обвинительный приговор. Ангельчев успел сбежать от суда и скрыться в Турции. Однако источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уверяет, что сам Клок в свое время базу якобы получил незаконно. А Горбунов лишь вернул себе свой же бизнес. Подробнее об истории — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У авторитетного бизнесмена из Екатеринбурга Александра Горбунова, который, по данным URA.RU, в последнее время живет в Аргентине, хотят отобрать ООО «База на Комсомольской». Об этом URA.RU рассказал источник, погруженный в тему. «Один из крупных застройщиков пытается выкупить базу для застройки. Говорят, ее стоимость — 1,5 млрд рублей. Сам Горбунов не желает терять актив», — сообщил инсайдер агентства. Горбунов уехал за границу на фоне возможных претензий силовиков в 2023 году. Ранее СМИ связывали его деятельность с рейдерскими захватами оптовых рынков (КОР, Краснолесье), овощебазы №4 и ТЦ «Белка-маркет». Официальных подтверждений этому не публиковалось. В 2019 году Горбунов попадал в скандал по делу о заказном убийстве. Его считали причастным к преступлению, однако сам бизнесмен опровергал это и подчеркивал, что не скрывается от силовиков, проверяющих данные о деле. В распоряжении URA.RU не оказалось актуальных контактов Горбунова. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Война за базу длится уже несколько лет. В 2017-м под суд попали члены бей-бригады из ИК-2 Вячеслав Ващенко, Александр Коробков, Артем Кириллов, Алексей Протасов и Георгий Ангельчев. Их обвинили в том, что они силой заставили бывшего лидера ОПГ Михаила Клока переписать базу на Горбунова. Осенью прошлого года четверым фигурантам вынесли обвинительный приговор. Ангельчев успел сбежать от суда и скрыться в Турции. Однако источник URA.RU, знакомый с ситуацией, уверяет, что сам Клок в свое время базу якобы получил незаконно. А Горбунов лишь вернул себе свой же бизнес. Подробнее об истории — в материале URA.RU.