В Челябинске водителя маршрутки, работающего без валидатора, проверят на мошенничество. Он просил пассажиров переводить деньги за проезд на карту, сообщили в пресс-службе регионального СКР.
«В Челябинске водитель пытался ввести в заблуждение пассажиров, пожелавших произвести оплату за проезд в маршрутном такси по банковской карте. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнили в пресс-службе ведомства.
Сотрудники СКР вместе с ОГКУ «Организатор перевозок по Челябинской области» провели проверку соблюдения условий контракта на маршрутах, работающих по регтарифу. У водителей не было терминала и валидатора для оплаты проезда, что стало основанием для оформления штрафов. В пресс-службе регионального СКР уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям водителей и перевозчиков, контроль за ними будет усилен.
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