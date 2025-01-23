23 января 2025

Водителя маршрутки без валидатора в Челябинске проверяют на мошенничество. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель просил переводить деньги за проезд на карту
Водитель просил переводить деньги за проезд на карту Фото:

В Челябинске водителя маршрутки, работающего без валидатора, проверят на мошенничество. Он просил пассажиров переводить деньги за проезд на карту, сообщили в пресс-службе регионального СКР.

«В Челябинске водитель пытался ввести в заблуждение пассажиров, пожелавших произвести оплату за проезд в маршрутном такси по банковской карте. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники СКР вместе с ОГКУ «Организатор перевозок по Челябинской области» провели проверку соблюдения условий контракта на маршрутах, работающих по регтарифу. У водителей не было терминала и валидатора для оплаты проезда, что стало основанием для оформления штрафов. В пресс-службе регионального СКР уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям водителей и перевозчиков, контроль за ними будет усилен.

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В Челябинске водителя маршрутки, работающего без валидатора, проверят на мошенничество. Он просил пассажиров переводить деньги за проезд на карту, сообщили в пресс-службе регионального СКР. «В Челябинске водитель пытался ввести в заблуждение пассажиров, пожелавших произвести оплату за проезд в маршрутном такси по банковской карте. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка по ст. 159 УК РФ (мошенничество)», — уточнили в пресс-службе ведомства. Сотрудники СКР вместе с ОГКУ «Организатор перевозок по Челябинской области» провели проверку соблюдения условий контракта на маршрутах, работающих по регтарифу. У водителей не было терминала и валидатора для оплаты проезда, что стало основанием для оформления штрафов. В пресс-службе регионального СКР уточнили, что в ходе проверки будет дана оценка действиям водителей и перевозчиков, контроль за ними будет усилен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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