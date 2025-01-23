23 января 2025

В тюменском перинатальном центре рожениц оставили без горячей воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рожениц обеспечили горячей водой в условиях аварии
Рожениц обеспечили горячей водой в условиях аварии Фото:

В тюменском перинатальном центре на улице Энергетиков нет горячей воды. Авария произошла из-за поломки теплообменника внутри здания. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ.

«Повреждений на внешних подводящих к перинатальному центру сетях нет. Из-за протечки выведен в ремонт теплообменник в бойлерной на территории медицинского учреждения», — сообщили в ведомстве.

Там отметили, что для обеспечения горячей водой в здании запустили водонагреватели. Ремонтные работы планируют завершить до конца дня 24 января.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В тюменском перинатальном центре на улице Энергетиков нет горячей воды. Авария произошла из-за поломки теплообменника внутри здания. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ. «Повреждений на внешних подводящих к перинатальному центру сетях нет. Из-за протечки выведен в ремонт теплообменник в бойлерной на территории медицинского учреждения», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что для обеспечения горячей водой в здании запустили водонагреватели. Ремонтные работы планируют завершить до конца дня 24 января.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...