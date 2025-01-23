В тюменском перинатальном центре рожениц оставили без горячей воды

Рожениц обеспечили горячей водой в условиях аварии
В тюменском перинатальном центре на улице Энергетиков нет горячей воды. Авария произошла из-за поломки теплообменника внутри здания. Об этом сообщили в региональном департаменте ЖКХ.
«Повреждений на внешних подводящих к перинатальному центру сетях нет. Из-за протечки выведен в ремонт теплообменник в бойлерной на территории медицинского учреждения», — сообщили в ведомстве.
Там отметили, что для обеспечения горячей водой в здании запустили водонагреватели. Ремонтные работы планируют завершить до конца дня 24 января.
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