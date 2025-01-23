Певица Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева), родившаяся в Челябинске, столкнулась с серьезными последствиями после неудачной процедуры ботокса в одной из клиник Санкт-Петербурга. Процедура проходила 30 декабря, тогда артистка пыталась исправить свой внешний вид к новогодним праздникам.
«Со слов Анны, 30 декабря пошла на процедуру в Питерскую клинику. Хотела, чтобы ее подтянутая кожа отражала все новогодние софиты, но косметолог неправильно ввел иглу. Лицо заболело и стало кривым, улыбка съехала, даже голос изменился», — пишут в telegram-канале Ural Mash.
Певица также уточнила, что косметолог признал свою ошибку. По словам специалиста, полное восстановление возможно лишь через четыре месяца. Как сообщает Ural Mash, Михеевой проводят лечение, включающее введение витаминов, но пока без видимых результатов.
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