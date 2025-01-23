23 января 2025

Артистке Хофманните из Челябинска перекосило лицо после ботокса. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние праздники Хофманниты были испорчены, артистка провела их в слезах
Новогодние праздники Хофманниты были испорчены, артистка провела их в слезах Фото:

Певица Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева), родившаяся в Челябинске, столкнулась с серьезными последствиями после неудачной процедуры ботокса в одной из клиник Санкт-Петербурга. Процедура проходила 30 декабря, тогда артистка пыталась исправить свой внешний вид к новогодним праздникам.

«Со слов Анны, 30 декабря пошла на процедуру в Питерскую клинику. Хотела, чтобы ее подтянутая кожа отражала все новогодние софиты, но косметолог неправильно ввел иглу. Лицо заболело и стало кривым, улыбка съехала, даже голос изменился», — пишут в telegram-канале Ural Mash.

Певица также уточнила, что косметолог признал свою ошибку. По словам специалиста, полное восстановление возможно лишь через четыре месяца. Как сообщает Ural Mash, Михеевой проводят лечение, включающее введение витаминов, но пока без видимых результатов.

Восстановление займет у артистки от одного до четырех месяцев
Восстановление займет у артистки от одного до четырех месяцев
Фото:

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Певица Hofmannita (настоящее имя — Анна Михеева), родившаяся в Челябинске, столкнулась с серьезными последствиями после неудачной процедуры ботокса в одной из клиник Санкт-Петербурга. Процедура проходила 30 декабря, тогда артистка пыталась исправить свой внешний вид к новогодним праздникам. «Со слов Анны, 30 декабря пошла на процедуру в Питерскую клинику. Хотела, чтобы ее подтянутая кожа отражала все новогодние софиты, но косметолог неправильно ввел иглу. Лицо заболело и стало кривым, улыбка съехала, даже голос изменился», — пишут в telegram-канале Ural Mash. Певица также уточнила, что косметолог признал свою ошибку. По словам специалиста, полное восстановление возможно лишь через четыре месяца. Как сообщает Ural Mash, Михеевой проводят лечение, включающее введение витаминов, но пока без видимых результатов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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