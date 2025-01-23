Происшествия Задержанный экс-глава свердловского минЖКХ дает показания в СК 24 января 2025 в 11:48 Размер текста - 17 + Николая Смирнова обвиняют в получении взятки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Задержанный по обвинению в получении взятки экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов дает показания следователям по особо важным делам. По некоторым данным, он мог написать явку с повинной. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Смирнов сотрудничает со следствием, в том числе дает информацию по госслужащим, интересующим силовиков», — рассказал собеседник. Смирнов был задержан 23 января. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Меру пресечения Смирнову изберет днем 24 января Ленинский районный суд. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Задержанный по обвинению в получении взятки экс-министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов дает показания следователям по особо важным делам. По некоторым данным, он мог написать явку с повинной. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к силовым структурам. «Смирнов сотрудничает со следствием, в том числе дает информацию по госслужащим, интересующим силовиков», — рассказал собеседник. Смирнов был задержан 23 января. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Меру пресечения Смирнову изберет днем 24 января Ленинский районный суд. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям