24 января 2025

ТОП-5 лучших баров Кургана по мнению жителей

Курганцы оставили свое мнение о барах города
© Служба новостей «URA.RU»
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Лучшие бары в Кургане по мнению жителей
Лучшие бары в Кургане по мнению жителей Фото:

Курганцы делятся своими впечатлениями от посещения заведений в городе, причем, как положительными, так и отрицательными. URA.RU составило ТОП-5 лучших баров Кургана на основании оценок и отзывов в популярном сервисе 2гис.

Бар «Легенда», оценка 5

Посетители отмечают уютную атмосферу заведения, вкусные коктейли, музыку. Также в подавляющем большинстве отзывов положительно отзываются о бармене Василисе, считая, что именно она задает шарм этому бару. «Классный человек и интересный собеседник, спасибо за доставленную атмосферу», — пишет о Василисе одна из посетительниц.

Бар-паб Old cool pub, оценка 4.9

В баре периодически проходят рок- и стендап-концерты, что очень радует посетителей. Из плюсов отмечены: атмосфера заведения, вкусные напитки и закуска, душевные бармены. «Прекрасное место для отдыха. Приходишь как к себе домой. Атмосфера огонь. Относятся к гостям как к друзьям», — пишет гостья заведения Вероника.

Бар-кальянная «Молодость», оценка 4,7

«Молодость» предлагает разнообразное меню, включая блюда из морепродуктов, мясных деликатесов и овощных салатов. Особое внимание гости уделяют кальянам и отзываются о них крайне положительно. Посетители положительно отзываются о еде, особенно о завтраках, а также высоко оценивают уютную атмосферу заведения.

Из минусов: маленькое пространство, грубое поведение одной из официанток.

Караоке-бар «Песни», оценка 4,7

Посетители отмечают высокий уровень сервиса, широкий выбор коктейлей и вкусных блюд, уютную атмосферу. Также высокую оценку получило качество звука в караоке, что важно для любителей пения. Однако, есть и минусы. Некоторые гости столкнулись с проблемой бронирования и неудовлетворительным отношением к клиентам с инвалидностью. Отмечается духота помещения, а также задержки между песнями.

Мягкий бар «Собрание», оценка 4,6

Ранее URA.RU публиковало подробные отзывы о данном заведении. И плюсов посетители отмечают вкусные блюда, уютную атмосферу, приятный интерьер и приветливых сотрудников, особенно официанта Анатолия. Бар предлагает различные музыкальные мероприятия, а также караоке, что тоже радует посетителей.

Однако оставляет желать лучшего скорость подачи блюд. Да и сами блюда порой бывают абсолютно по-разному приготовленными даже в рамках одного заказа.

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Курганцы делятся своими впечатлениями от посещения заведений в городе, причем, как положительными, так и отрицательными. URA.RU составило ТОП-5 лучших баров Кургана на основании оценок и отзывов в популярном сервисе 2гис. Бар «Легенда», оценка 5 Посетители отмечают уютную атмосферу заведения, вкусные коктейли, музыку. Также в подавляющем большинстве отзывов положительно отзываются о бармене Василисе, считая, что именно она задает шарм этому бару. «Классный человек и интересный собеседник, спасибо за доставленную атмосферу», — пишет о Василисе одна из посетительниц. Бар-паб Old cool pub, оценка 4.9 В баре периодически проходят рок- и стендап-концерты, что очень радует посетителей. Из плюсов отмечены: атмосфера заведения, вкусные напитки и закуска, душевные бармены. «Прекрасное место для отдыха. Приходишь как к себе домой. Атмосфера огонь. Относятся к гостям как к друзьям», — пишет гостья заведения Вероника. Бар-кальянная «Молодость», оценка 4,7 «Молодость» предлагает разнообразное меню, включая блюда из морепродуктов, мясных деликатесов и овощных салатов. Особое внимание гости уделяют кальянам и отзываются о них крайне положительно. Посетители положительно отзываются о еде, особенно о завтраках, а также высоко оценивают уютную атмосферу заведения. Из минусов: маленькое пространство, грубое поведение одной из официанток. Караоке-бар «Песни», оценка 4,7 Посетители отмечают высокий уровень сервиса, широкий выбор коктейлей и вкусных блюд, уютную атмосферу. Также высокую оценку получило качество звука в караоке, что важно для любителей пения. Однако, есть и минусы. Некоторые гости столкнулись с проблемой бронирования и неудовлетворительным отношением к клиентам с инвалидностью. Отмечается духота помещения, а также задержки между песнями. Мягкий бар «Собрание», оценка 4,6 Ранее URA.RU публиковало подробные отзывы о данном заведении. И плюсов посетители отмечают вкусные блюда, уютную атмосферу, приятный интерьер и приветливых сотрудников, особенно официанта Анатолия. Бар предлагает различные музыкальные мероприятия, а также караоке, что тоже радует посетителей. Однако оставляет желать лучшего скорость подачи блюд. Да и сами блюда порой бывают абсолютно по-разному приготовленными даже в рамках одного заказа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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