Как правильно измерять давление, и почему тонометр показывает «неправильный» результат

Кардиолог Портновая: измерять давление нужно 2-3 раза с интервалом в пару минут
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Портновая посоветовала использовать «умные» тонометры для удобства и точности результата
Портновая посоветовала использовать «умные» тонометры для удобства и точности результата Фото:

При измерении давления могут возникать различия в результатах, что не всегда связано с неисправностью тонометра, а чаще обусловлено реакцией сосудов на декомпрессию. Об этом сообщила URA.RU врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портновая.

«Многие сталкивались с ситуацией, когда после измерения давления несколько раз подряд, наблюдали цифры, отличающиеся друг от друга. В таком случае может возникнуть мысль о неисправности тонометра, однако это не совсем так — такие колебания связаны с реакций сосудов на декомпрессию», — заявила Портновая. Она порекомендовала проводить два или три замера с интервалом в несколько минут и записывать среднее значение для более точного результата.

Она подчеркнула, что систематическое мониторинг артериального давления является ключевым для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Для удобства врач посоветовала использовать «умные» тонометры, способные синхронизировать измерения с мобильным приложением, что позволяет в случае необходимости своевременно обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее врач-кардиолог Владислав Жуковский рассказал, что основная причина повышенного давления — гипертония, иногда бессимптомная. Давление может также повышаться из-за заболеваний почек, надпочечников, сердца и эндокринных нарушений, а также из-за хронического стресса, неправильного питания и злоупотребления алкоголем, передает RT.

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При измерении давления могут возникать различия в результатах, что не всегда связано с неисправностью тонометра, а чаще обусловлено реакцией сосудов на декомпрессию. Об этом сообщила URA.RU врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портновая. «Многие сталкивались с ситуацией, когда после измерения давления несколько раз подряд, наблюдали цифры, отличающиеся друг от друга. В таком случае может возникнуть мысль о неисправности тонометра, однако это не совсем так — такие колебания связаны с реакций сосудов на декомпрессию», — заявила Портновая. Она порекомендовала проводить два или три замера с интервалом в несколько минут и записывать среднее значение для более точного результата. Она подчеркнула, что систематическое мониторинг артериального давления является ключевым для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Для удобства врач посоветовала использовать «умные» тонометры, способные синхронизировать измерения с мобильным приложением, что позволяет в случае необходимости своевременно обратиться за консультацией к специалисту. Ранее врач-кардиолог Владислав Жуковский рассказал, что основная причина повышенного давления — гипертония, иногда бессимптомная. Давление может также повышаться из-за заболеваний почек, надпочечников, сердца и эндокринных нарушений, а также из-за хронического стресса, неправильного питания и злоупотребления алкоголем, передает RT.
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