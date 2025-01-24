Как правильно измерять давление, и почему тонометр показывает «неправильный» результат

При измерении давления могут возникать различия в результатах, что не всегда связано с неисправностью тонометра, а чаще обусловлено реакцией сосудов на декомпрессию. Об этом сообщила URA.RU врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Роксана Портновая.
«Многие сталкивались с ситуацией, когда после измерения давления несколько раз подряд, наблюдали цифры, отличающиеся друг от друга. В таком случае может возникнуть мысль о неисправности тонометра, однако это не совсем так — такие колебания связаны с реакций сосудов на декомпрессию», — заявила Портновая. Она порекомендовала проводить два или три замера с интервалом в несколько минут и записывать среднее значение для более точного результата.
Она подчеркнула, что систематическое мониторинг артериального давления является ключевым для профилактики заболеваний сердца и сосудов. Для удобства врач посоветовала использовать «умные» тонометры, способные синхронизировать измерения с мобильным приложением, что позволяет в случае необходимости своевременно обратиться за консультацией к специалисту.
Ранее врач-кардиолог Владислав Жуковский рассказал, что основная причина повышенного давления — гипертония, иногда бессимптомная. Давление может также повышаться из-за заболеваний почек, надпочечников, сердца и эндокринных нарушений, а также из-за хронического стресса, неправильного питания и злоупотребления алкоголем, передает RT.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.