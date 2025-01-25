25 января 2025

Воздух в одном российском городе признали опасным для дыхания

Во Владивостоке уровень опасных веществ в воздухе в 12 раз превышает норму ВОЗ
© Служба новостей «URA.RU»
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Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания
Воздух во Владивостоке признали опасным для дыхания Фото:

Во Владивостоке концентрация опасных веществ в воздухе превысила норму ВОЗ в 12,8 раза, составив 64,2 мкг на кубический метр PM2.5. Это следует из данных портала IQAir. Жителям посоветовали ограничить прогулки на улице.

«Концентрация PM2.5 сейчас в 12 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5», — говорится на сайте. Отмечается, что частицы PM2.5 являются особенно опасными для здоровья, так как они могут долго находиться в воздухе и проникать в кровь при вдыхании. В том числе твердые частицы могут вызывать раздражение глаз, горла и нос, нерегулярное сердцебиение, а также кашель, боль в груди, боль в горле и затрудненное дыхание.

В условиях такой высокой загрязненности, как во Владивостоке, эксперты рекомендуют использовать очистители воздуха и избегать нахождения на улице, а также ограничить физические нагрузки. Для сравнения в Москве уровень загрязнения составляет 8,1 мкг на кубический метр, что считается безопасным уровнем.

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Во Владивостоке концентрация опасных веществ в воздухе превысила норму ВОЗ в 12,8 раза, составив 64,2 мкг на кубический метр PM2.5. Это следует из данных портала IQAir. Жителям посоветовали ограничить прогулки на улице. «Концентрация PM2.5 сейчас в 12 раз(а) выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения нормы PM2.5», — говорится на сайте. Отмечается, что частицы PM2.5 являются особенно опасными для здоровья, так как они могут долго находиться в воздухе и проникать в кровь при вдыхании. В том числе твердые частицы могут вызывать раздражение глаз, горла и нос, нерегулярное сердцебиение, а также кашель, боль в груди, боль в горле и затрудненное дыхание. В условиях такой высокой загрязненности, как во Владивостоке, эксперты рекомендуют использовать очистители воздуха и избегать нахождения на улице, а также ограничить физические нагрузки. Для сравнения в Москве уровень загрязнения составляет 8,1 мкг на кубический метр, что считается безопасным уровнем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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