23 января 2025

Екатеринбуржцы массово арендуют квартиры из-за дорогой ипотеки

В Екатеринбурге спрос на аренду квартир вырос на 8%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Интерес к долгосрочной аренде вырос на 8%
Интерес к долгосрочной аренде вырос на 8% Фото:

По итогам IV квартала 2024 года екатеринбуржцы стали интересоваться долгосрочной арендой квартир на 8% чаще, эксперты связывают это с высокой ипотечной ставкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости». 

«Выбор квартир в Екатеринбурге увеличился на 34%, а интерес к долгосрочной аренде вырос на 8%», — говорится в пресс-релизе. Аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 33 тысячи рублей в месяц. В целом снять квартиру можно за 35 тысяч рублей в среднем. 

«Рост активности на рынке долгосрочной аренды по итогам IV квартала 2024 года объясняется влиянием текущих рыночных ставок по ипотеке. Часть покупателей временно отложила приобретение жилья и сделала выбор в пользу долгосрочной аренды», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По итогам IV квартала 2024 года екатеринбуржцы стали интересоваться долгосрочной арендой квартир на 8% чаще, эксперты связывают это с высокой ипотечной ставкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».  «Выбор квартир в Екатеринбурге увеличился на 34%, а интерес к долгосрочной аренде вырос на 8%», — говорится в пресс-релизе. Аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 33 тысячи рублей в месяц. В целом снять квартиру можно за 35 тысяч рублей в среднем.  «Рост активности на рынке долгосрочной аренды по итогам IV квартала 2024 года объясняется влиянием текущих рыночных ставок по ипотеке. Часть покупателей временно отложила приобретение жилья и сделала выбор в пользу долгосрочной аренды», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...