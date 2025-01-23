Екатеринбуржцы массово арендуют квартиры из-за дорогой ипотеки

По итогам IV квартала 2024 года екатеринбуржцы стали интересоваться долгосрочной арендой квартир на 8% чаще, эксперты связывают это с высокой ипотечной ставкой. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимости».
«Выбор квартир в Екатеринбурге увеличился на 34%, а интерес к долгосрочной аренде вырос на 8%», — говорится в пресс-релизе. Аренда однокомнатной квартиры стоит в среднем 33 тысячи рублей в месяц. В целом снять квартиру можно за 35 тысяч рублей в среднем.
«Рост активности на рынке долгосрочной аренды по итогам IV квартала 2024 года объясняется влиянием текущих рыночных ставок по ипотеке. Часть покупателей временно отложила приобретение жилья и сделала выбор в пользу долгосрочной аренды», — заявил руководитель категории долгосрочной аренды «Авито Недвижимости» Константин Каменев.
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