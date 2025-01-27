27 января 2025

В Екатеринбурге экс-депутат засудил юриста за недостоверную и порочащую информацию

Андрей Фисенко доказал, что Валерия Рытвина его оговорила
© Служба новостей «URA.RU»
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Антикоррупционный форум ОНФ. Екатеринбург, рытвина валерия
Валерия Рытвина обязана выплатить экс-депутату 50 тысяч рублей Фото:

В Екатеринбурге экс-депутат гордумы Алексей Фисенко взыскал компенсацию с правозащитницы Валерии Рытвиной, которая обвинила его в убийстве экспонатов из Красной книги для выставки «В мире животных». Суд счел ее высказывание недостоверными и порочащим честь, достоинство и репутацию Фисенко, рассказал знакомый с делом источник URA.RU.

«Ленинский райсуд г. Екатеринбурга возложил на Рытвину обязанность опровергнуть сведения и взыскал с нее 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Рытвина обжаловала вердикт в облсуде, но там жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — поделился собеседник агентства. Его слова подтверждаются данными из картотеки облсуда.

Скандал произошел в марте позапрошлого года. Свою жалобу Рытвина тогда направила на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. Она указала, что Фисенко — организатор выставки, якобы убил краснокнижных животных, что является нарушением закона. В прокуратуре подтверждений ее словам не нашли.

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В Екатеринбурге экс-депутат гордумы Алексей Фисенко взыскал компенсацию с правозащитницы Валерии Рытвиной, которая обвинила его в убийстве экспонатов из Красной книги для выставки «В мире животных». Суд счел ее высказывание недостоверными и порочащим честь, достоинство и репутацию Фисенко, рассказал знакомый с делом источник URA.RU. «Ленинский райсуд г. Екатеринбурга возложил на Рытвину обязанность опровергнуть сведения и взыскал с нее 50 тысяч рублей в качестве моральной компенсации. Рытвина обжаловала вердикт в облсуде, но там жалобу оставили без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — поделился собеседник агентства. Его слова подтверждаются данными из картотеки облсуда. Скандал произошел в марте позапрошлого года. Свою жалобу Рытвина тогда направила на имя генпрокурора РФ Игоря Краснова. Она указала, что Фисенко — организатор выставки, якобы убил краснокнижных животных, что является нарушением закона. В прокуратуре подтверждений ее словам не нашли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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