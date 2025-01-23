В центре Тюмени появится центр настольного тенниса

Застройщиком является компания «Атом»
В Тюмени возле железнодорожного вокзала планируют построить центр настольного тенниса. Проект прошел госэкспертизу, указано на сайте ГИС ЕГРЗ.
«Центр настольного тенниса. Адрес объекта капитального строительства: Тюменская область, Тюмень, улица Орловская. Результат экспертизы — положительное заключение», — указано на сайте. Застройщиком является компания «Атом».
Ранее URA.RU писало, что в районе Тобольского тракта построят банный комплекс площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Работы планируют выполнить до 2040 года.
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