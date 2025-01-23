23 января 2025

В центре Тюмени появится центр настольного тенниса

© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщиком является компания «Атом»
Застройщиком является компания «Атом» Фото:

В Тюмени возле железнодорожного вокзала планируют построить центр настольного тенниса. Проект прошел госэкспертизу, указано на сайте ГИС ЕГРЗ.

«Центр настольного тенниса. Адрес объекта капитального строительства: Тюменская область, Тюмень, улица Орловская. Результат экспертизы — положительное заключение», — указано на сайте. Застройщиком является компания «Атом».

Ранее URA.RU писало, что в районе Тобольского тракта построят банный комплекс площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Работы планируют выполнить до 2040 года.

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В Тюмени возле железнодорожного вокзала планируют построить центр настольного тенниса. Проект прошел госэкспертизу, указано на сайте ГИС ЕГРЗ. «Центр настольного тенниса. Адрес объекта капитального строительства: Тюменская область, Тюмень, улица Орловская. Результат экспертизы — положительное заключение», — указано на сайте. Застройщиком является компания «Атом». Ранее URA.RU писало, что в районе Тобольского тракта построят банный комплекс площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Работы планируют выполнить до 2040 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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