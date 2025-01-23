В Перми прозвучали сирены

В Перми прозвучала сирена экстренного оповещения. Об этом сообщают городские и краевые telegram-каналы.
«В нескольких районах Перми идет проверка системы оповещения ГО и ЧС. Без паники», — пишет канал «ЧП ДТП Пермь».
Сообщается, что учебный запуск системы оповещения был проведен не только в Перми. О сигнале тревоги также информируют из некоторых территориях края.
Обновлено в 12:48
Как сообщает telegram-канала краевого министерства территориальной безопасности, в Перми провели внеплановую комплексную проверку систем оповещения.
«В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края. Возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения», — пояснило ведомство.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!