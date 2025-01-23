23 января 2025

В Перми прозвучали сирены

Экстренные службы провели учебный запуск стистемы оповещения в Перми
© Служба новостей «URA.RU»
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Сирены услышали в нескольких районах города
Сирены услышали в нескольких районах города Фото:

В Перми прозвучала сирена экстренного оповещения. Об этом сообщают городские и краевые telegram-каналы. 

«В нескольких районах Перми идет проверка системы оповещения ГО и ЧС. Без паники», — пишет канал «ЧП ДТП Пермь».

Сообщается, что учебный запуск системы оповещения был проведен не только в Перми. О сигнале тревоги также информируют из некоторых территориях края. 

Обновлено в 12:48

Как сообщает telegram-канала краевого министерства территориальной безопасности, в Перми провели внеплановую комплексную проверку систем оповещения.

«В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края. Возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения», — пояснило ведомство.

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В Перми прозвучала сирена экстренного оповещения. Об этом сообщают городские и краевые telegram-каналы.  «В нескольких районах Перми идет проверка системы оповещения ГО и ЧС. Без паники», — пишет канал «ЧП ДТП Пермь». Сообщается, что учебный запуск системы оповещения был проведен не только в Перми. О сигнале тревоги также информируют из некоторых территориях края.  Обновлено в 12:48 Как сообщает telegram-канала краевого министерства территориальной безопасности, в Перми провели внеплановую комплексную проверку систем оповещения. «В настоящее время проводится сопряжение локальных систем оповещения с региональной системой оповещения Пермского края. Возможен внеплановый проверочный запуск электросирен региональной системы оповещения Пермского края с целью проверки сигналов оповещения», — пояснило ведомство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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