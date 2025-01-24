Востоковед Тарасов: Трампу придется решать палестинский вопрос

Президент США Дональд Трамп добился подписания перемирия в Газе, но конфликт не может быть урегулирован без решения палестинского вопроса в целом. Как отметил в интервью URA.RU директор Исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ», востоковед Станислав Тарасов, отсутствие понимания будущего Палестины делает мирное соглашение между Израилем и ХАМАС слишком хрупким.
«Непонятно, какой будет Газа, что будет с Палестиной, что будет с ХАМАС. Есть вопрос, кто будет управлять Газой, — утвержденных администраций нет ни со стороны ХАМАС, ни со стороны Израиля. Палестинская проблема не урегулирована. Тем не менее, подписанное соглашение между Израилем и ХАМАС — это первый миротворческий шаг Трампа. Но оно хрупкое, и у Трампа всегда будет возможность обвинить в его нарушении кого угодно, но не самого себя», — полагает эксперт.
Перемирие по Газе между Израилем и ХАМАС было достигнуто накануне инаугурации Дональда Трампа, которая состоялась 20 января. Документ, в частности, предполагает обмен заложниками.
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