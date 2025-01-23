23 января 2025

В Челябинске водитель свалил забор и врезался в пешехода

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам очевидцев, водитель ехал на красный свет (архивное фото)
По словам очевидцев, водитель ехал на красный свет (архивное фото) Фото:

В Челябинске утром 24 января водитель автомобиля Opel Astra проехал на красный свет светофора, свалил забор и сбил 53-летнюю женщину. Инцидент произошел напротив ТК «Башня» на улице Горького.

«24-летний водитель проехал на красный, влетел в забор, а, когда попытался отъехать, под колеса попал пешеход. Женщина получила травмы, но осталась жива», — цитирует слова очевидца сайт «31TV». По данным очевидцев, женщину забрали медики реанимации.

Обновлено в 13:42

Как уточнили в пресс-службе ГАИ Челябинска, ДТП произошло в 08:10 часов около дома №19 по улице Горького. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение перильного типа), повредив его. Затем изменил траекторию движения и совершил наезд на пешехода на тротуаре. В результате женщина 1971 года рождения получила телесные повреждения.

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В Челябинске утром 24 января водитель автомобиля Opel Astra проехал на красный свет светофора, свалил забор и сбил 53-летнюю женщину. Инцидент произошел напротив ТК «Башня» на улице Горького. «24-летний водитель проехал на красный, влетел в забор, а, когда попытался отъехать, под колеса попал пешеход. Женщина получила травмы, но осталась жива», — цитирует слова очевидца сайт «31TV». По данным очевидцев, женщину забрали медики реанимации. Обновлено в 13:42 Как уточнили в пресс-службе ГАИ Челябинска, ДТП произошло в 08:10 часов около дома №19 по улице Горького. По предварительным данным, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора, после чего не справился с управлением и совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение перильного типа), повредив его. Затем изменил траекторию движения и совершил наезд на пешехода на тротуаре. В результате женщина 1971 года рождения получила телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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