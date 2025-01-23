Челябинские арендодатели полюбили детей

В Челябинске в январе 2025 года 93% собственников квартир согласны сдавать жилье семьям с детьми. При этом еще три года назад каждый четвертый арендодатель не приветствовал таких квартиросъемщиков, сообщается на сайте о недвижимости.
«В начале 2025 года в Челябинске 93% собственников квартир были не против арендаторов с детьми. Рантье стали лояльнее — если сейчас только каждый восьмой арендодатель не приветствует таких жильцов, то три года назад — каждый четвертый», — сообщается на сайте «Циан для профи».
Против сдачи жилья арендаторам с детьми чаще всего выступают собственники более дорогого жилья. В большинстве случаев рентье опасаются за состояние имущества — ребёнок может разрисовать стены и мебель или сломать что-нибудь.
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