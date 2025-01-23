23 января 2025

Челябинские арендодатели полюбили детей

© Служба новостей «URA.RU»
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В Челябинске выросло число рентье, готовых сдавать жилье семьям с детьми
В Челябинске выросло число рентье, готовых сдавать жилье семьям с детьми Фото:

В Челябинске в январе 2025 года 93% собственников квартир согласны сдавать жилье семьям с детьми. При этом еще три года назад каждый четвертый арендодатель не приветствовал таких квартиросъемщиков, сообщается на сайте о недвижимости.

«В начале 2025 года в Челябинске 93% собственников квартир были не против арендаторов с детьми. Рантье стали лояльнее — если сейчас только каждый восьмой арендодатель не приветствует таких жильцов, то три года назад — каждый четвертый», — сообщается на сайте «Циан для профи». 

Против сдачи жилья арендаторам с детьми чаще всего выступают собственники более дорогого жилья. В большинстве случаев рентье опасаются за состояние имущества — ребёнок может разрисовать стены и мебель или сломать что-нибудь.

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В Челябинске в январе 2025 года 93% собственников квартир согласны сдавать жилье семьям с детьми. При этом еще три года назад каждый четвертый арендодатель не приветствовал таких квартиросъемщиков, сообщается на сайте о недвижимости. «В начале 2025 года в Челябинске 93% собственников квартир были не против арендаторов с детьми. Рантье стали лояльнее — если сейчас только каждый восьмой арендодатель не приветствует таких жильцов, то три года назад — каждый четвертый», — сообщается на сайте «Циан для профи».  Против сдачи жилья арендаторам с детьми чаще всего выступают собственники более дорогого жилья. В большинстве случаев рентье опасаются за состояние имущества — ребёнок может разрисовать стены и мебель или сломать что-нибудь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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