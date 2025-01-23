«Ничего не делают»: коммунальщик в ЯНАО чистит снег с задержкой

Жительница Лабытнанги (ЯНАО) пригрозила управляющей компании ООО «Ямалстройсервис», что будет ежедневно писать пост в социальных сетях о бездействии коммунальщика, пока тот не отработает ее заявку на уборку снега с придомовой территории по улице Ивана Путилина. Сама управляющая компания в комментариях к посту сообщила, что заявку отработает не раньше, чем через две недели.
«ООО „Ямалстройсервис“, отработайте заявку №247 от 15 января 2025. Я каждый день буду писать этот пост. А когда надоест, соберу подписи жильцов и напишу, куда следует. Требуется чистка придомовой территории Ивана Путилина, 3! Звонила и на 112, никаких сдвигов нет», — написала Маришка Азарова в группе «Лабытнанги Info» в VK.
«Очистка придомовой территории по адресу улица Ивана Путилина, дом №3 по графику запланирована на 28 января 2025 года», — сообщил в комментариях пользователь «ООО Ямалстройсервис». Это вызвало новую волную возмущения со стороны жителей Лабытнанги.
Корреспондент URA.RU обратился в администрацию Лабытнанги. Представитель мэрии сообщил, что УК сами формируют график уборки территории, заявки выполняются в порядке очереди. Исключения — срочное выполнение работ и аварийные ситуации.
«Кроме того, сколько раз в неделю/месяц/квартал УК обязаны проводить работы можно уточнить в договоре управления. Если есть необходимость увеличить количество, тогда нужно уведомить УК и провести общее собрание жильцов, чтобы включить дополнительные работы в договор», — сообщили в пресс-службе.
Заявки на уборку территории можно дублировать через ЕДДС по номеру 112, чтобы специалисты профильного управления смогли проконтролировать выполнение. В случае, если управляющая компания плохо выполняет работы по обслуживанию дома, обратиться с жалобой посоветовали на сайт ГИС ЖКХ и в департамент Госжилнадзора ЯНАО.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Надыма (ЯНАО) пожаловались на управляющую компанию ООО «Янтарное», сотрудники которой настолько агрессивно убрали территорию по Зверева, 23 от снега, что поломали деревья и ограждение. А жители дома №46 по улице Зверева, пожаловались в соцсетях, что УК не спешит устранять аварию в подвале первого подъезда.
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