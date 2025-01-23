Сотрудники ФСБ задержали лжеминера златоустовской школы

В Челябинске области сотрудники регионального Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) задержали мужчину, который сообщил в дежурную часть об якобы заминированной школе в Златоусте. Суд отправил обвиняемого в колонию на три года, сообщили 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Задержанный мужчина сообщил в дежурную часть заведомо ложные сведения о готовящемся акте терроризма в одной из школ города Златоуста. Преступное деяние было совершено посредством телефонного звонка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.
Златоустовский городской суд признал южноуральца виновным в преступлении по части второй статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
В Златоусте ранее осудили мужчину, который будучи в состоянии опьянения сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Судебное разбирательство по этому делу было назначено на 12 июля 2024 года.
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