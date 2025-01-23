23 января 2025

Сотрудники ФСБ задержали лжеминера златоустовской школы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Об якобы заминированной школе мужчина сообщил в полицию (архивное фото)
Об якобы заминированной школе мужчина сообщил в полицию (архивное фото) Фото:

В Челябинске области сотрудники регионального Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) задержали мужчину, который сообщил в дежурную часть об якобы заминированной школе в Златоусте. Суд отправил обвиняемого в колонию на три года, сообщили 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Задержанный мужчина сообщил в дежурную часть заведомо ложные сведения о готовящемся акте терроризма в одной из школ города Златоуста. Преступное деяние было совершено посредством телефонного звонка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. 

Златоустовский городской суд признал южноуральца виновным в преступлении по части второй статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. 

В Златоусте ранее осудили мужчину, который будучи в состоянии опьянения сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Судебное разбирательство по этому делу было назначено на 12 июля 2024 года.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске области сотрудники регионального Управления федеральной службы безопасности (УФСБ) задержали мужчину, который сообщил в дежурную часть об якобы заминированной школе в Златоусте. Суд отправил обвиняемого в колонию на три года, сообщили 24 января URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.  «Задержанный мужчина сообщил в дежурную часть заведомо ложные сведения о готовящемся акте терроризма в одной из школ города Златоуста. Преступное деяние было совершено посредством телефонного звонка», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства.  Златоустовский городской суд признал южноуральца виновным в преступлении по части второй статьи 207 УК России (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). Он приговорен к трем годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.  В Златоусте ранее осудили мужчину, который будучи в состоянии опьянения сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Судебное разбирательство по этому делу было назначено на 12 июля 2024 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...