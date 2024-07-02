Челябинского пранкера судят за сообщения о взрывах в школах и детсадах

В Златоусте судят мужчину, сделавшего девять звонков о заложенных бомбах

02 июля 2024 в 23:47 Размер текста - 17 +

Мужчина сделал телефонные звонки, заявив о бомбах в школах и детсадах Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Златоусте будут судить мужчину, который в нетрезвом состоянии сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Он обвиняется в ложных сообщениях об акте терроризма и ответит по статье УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. «27 ноября 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый мужчина произвел не менее девяти звонков с мобильного телефона на абонентский номер „112“. Он сообщил специалисту о заложенной бомбе и готовящихся взрывах в нескольких общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях», — сообщили в пресс-службе Златоустовского городского суда. Телефонный хулиган обвиняется по статье 207 УК РФ. В ходе предварительного расследования он признал вину и раскаялся в содеянном. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 12 июля 2024 года. В мае 2023 года в Челябинске из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Экстренные службы провели осмотр здания в целях безопасности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте будут судить мужчину, который в нетрезвом состоянии сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Он обвиняется в ложных сообщениях об акте терроризма и ответит по статье УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. «27 ноября 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый мужчина произвел не менее девяти звонков с мобильного телефона на абонентский номер „112“. Он сообщил специалисту о заложенной бомбе и готовящихся взрывах в нескольких общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях», — сообщили в пресс-службе Златоустовского городского суда. Телефонный хулиган обвиняется по статье 207 УК РФ. В ходе предварительного расследования он признал вину и раскаялся в содеянном. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 12 июля 2024 года. В мае 2023 года в Челябинске из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Экстренные службы провели осмотр здания в целях безопасности.