Челябинского пранкера судят за сообщения о взрывах в школах и детсадах

В Златоусте будут судить мужчину, который в нетрезвом состоянии сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Он обвиняется в ложных сообщениях об акте терроризма и ответит по статье УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.
«27 ноября 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый мужчина произвел не менее девяти звонков с мобильного телефона на абонентский номер „112“. Он сообщил специалисту о заложенной бомбе и готовящихся взрывах в нескольких общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях», — сообщили в пресс-службе Златоустовского городского суда.
Телефонный хулиган обвиняется по статье 207 УК РФ. В ходе предварительного расследования он признал вину и раскаялся в содеянном. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 12 июля 2024 года.
В мае 2023 года в Челябинске из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Экстренные службы провели осмотр здания в целях безопасности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!