02 июля 2024

Челябинского пранкера судят за сообщения о взрывах в школах и детсадах

В Златоусте судят мужчину, сделавшего девять звонков о заложенных бомбах
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт 8. Нижневартовск, телефон, звонок, 03
Мужчина сделал телефонные звонки, заявив о бомбах в школах и детсадах Фото:

В Златоусте будут судить мужчину, который в нетрезвом состоянии сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Он обвиняется в ложных сообщениях об акте терроризма и ответит по статье УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

«27 ноября 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый мужчина произвел не менее девяти звонков с мобильного телефона на абонентский номер „112“. Он сообщил специалисту о заложенной бомбе и готовящихся взрывах в нескольких общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях», — сообщили в пресс-службе Златоустовского городского суда.

Телефонный хулиган обвиняется по статье 207 УК РФ. В ходе предварительного расследования он признал вину и раскаялся в содеянном. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 12 июля 2024 года.

В мае 2023 года в Челябинске из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Экстренные службы провели осмотр здания в целях безопасности.

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В Златоусте будут судить мужчину, который в нетрезвом состоянии сделал не менее девяти звонков в службу 112, заявив о заложенных бомбах в детсады и школы города. Он обвиняется в ложных сообщениях об акте терроризма и ответит по статье УК РФ, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы. «27 ноября 2023 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ранее неоднократно судимый мужчина произвел не менее девяти звонков с мобильного телефона на абонентский номер „112“. Он сообщил специалисту о заложенной бомбе и готовящихся взрывах в нескольких общеобразовательных школах и дошкольных учреждениях», — сообщили в пресс-службе Златоустовского городского суда. Телефонный хулиган обвиняется по статье 207 УК РФ. В ходе предварительного расследования он признал вину и раскаялся в содеянном. Судебное разбирательство по этому делу назначено на 12 июля 2024 года. В мае 2023 года в Челябинске из-за звонка о минировании экстренно эвакуировали сотрудников одного из корпусов научно-производственного объединения (НПО) «Электромашина». Экстренные службы провели осмотр здания в целях безопасности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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