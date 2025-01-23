Челябинцам пообещали морозные выходные

ЦГМС: в Челябинской области по ночам будет до 23 градусов мороза

24 января 2025 в 13:38 Размер текста - 17 +

В выходные по ночам температура опустится до 23 градусов мороза Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ближайшие выходные, 25—27 января, в Челябинске и области ночные температуры могут опуститься до 23 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В выходные дни регион будет находиться под влиянием периферии обширной области высокого давления. Погода ожидается безветренная, в отдельных районах пройдет слабый снег, ночные температуры до 23 градусов мороза», - По данным метеорологов, данные температуры находятся в пределах климатической нормы января. Так, 25—26 января ночью ожидается 12-17 градусов мороза, при прояснении до 23 градусов ниже нуля. Днем 7-12 ниже нуля. В Челябинске ночью 15-17 градусов мороза, днем 9-11 градусов ниже нуля. Ветер южный, юго-западный, по ночам 6-11 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду. В ночь на 26 января возможно похолодание до 21 градуса мороза. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ближайшие выходные, 25—27 января, в Челябинске и области ночные температуры могут опуститься до 23 градусов мороза. Об этом предупредили синоптики Челябинского гидрометеоцентра. «В выходные дни регион будет находиться под влиянием периферии обширной области высокого давления. Погода ожидается безветренная, в отдельных районах пройдет слабый снег, ночные температуры до 23 градусов мороза», - По данным метеорологов, данные температуры находятся в пределах климатической нормы января. Так, 25—26 января ночью ожидается 12-17 градусов мороза, при прояснении до 23 градусов ниже нуля. Днем 7-12 ниже нуля. В Челябинске ночью 15-17 градусов мороза, днем 9-11 градусов ниже нуля. Ветер южный, юго-западный, по ночам 6-11 метров в секунду, днем 3-8 метров в секунду. В ночь на 26 января возможно похолодание до 21 градуса мороза.