Задержание свердловского экс-министра связано с делом мэра: инсайд URA.RU подтвердился

Задержание свердловского экс-министра связано с делом мэра Дегтярска

24 января 2025 в 13:57 Размер текста - 17 +

Николая Смирнова задержали 23 января Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов В основу уголовного дела в отношении экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова могли лечь показания мэра Дегтярска Вадима Пильникова, арестованного в декабре. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам, фактически подтвердив инсайд агентства. Еще в декабре URA.RU предупреждало, что дело Пильникова будет иметь самые серьезные последствия для свердловской политики. «Пильников в своих показаниях утверждал, что передавал Смирнову деньги», — рассказал собеседник. Смирнов был задержан 23 января. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Меру пресечения Смирнову изберет днем 24 января Ленинский районный суд. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Пильникова задержали вечером 5 декабря. За неделю до этого в СИЗО отправили его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. Он, по версии следствия, подписал документы о приемке фактически не отремонтированного водовода. На допросе, утверждал другой источник URA.RU, Ильин признался, что дал Пильникову взятку новой Audi Q6, чтобы тот закрыл глаза на происходящее. «Фигурируют громкие имена — в том числе некоторых членов правительства [региона]. Пильников утверждает, что кто-то получал откаты с госконтрактов в его городе», — рассказывал после ареста Пильникова источник URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В основу уголовного дела в отношении экс-министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Николая Смирнова могли лечь показания мэра Дегтярска Вадима Пильникова, арестованного в декабре. Об этом URA.RU рассказал источник, близкий к силовым структурам, фактически подтвердив инсайд агентства. Еще в декабре URA.RU предупреждало, что дело Пильникова будет иметь самые серьезные последствия для свердловской политики. «Пильников в своих показаниях утверждал, что передавал Смирнову деньги», — рассказал собеседник. Смирнов был задержан 23 января. Ему предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). Меру пресечения Смирнову изберет днем 24 января Ленинский районный суд. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Пильникова задержали вечером 5 декабря. За неделю до этого в СИЗО отправили его заместителя по ЖКХ Андрея Ильина. Он, по версии следствия, подписал документы о приемке фактически не отремонтированного водовода. На допросе, утверждал другой источник URA.RU, Ильин признался, что дал Пильникову взятку новой Audi Q6, чтобы тот закрыл глаза на происходящее. «Фигурируют громкие имена — в том числе некоторых членов правительства [региона]. Пильников утверждает, что кто-то получал откаты с госконтрактов в его городе», — рассказывал после ареста Пильникова источник URA.RU.