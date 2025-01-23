23 января 2025

Челябинский контрактник вместо службы решил отправиться в наркотрип

© Служба новостей «URA.RU»
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Контрактника осудили на три с половиной года
Контрактника осудили на три с половиной года Фото:

Челябинец, подписавший контракт с Минобороны РФ, вместо службы решил отправиться в наркотрип. Для этого он нашел дилера в интернете и заказал у него несколько граммов мефедрона. Планы мужчины сорвали полицейские, которые задержали его. Горе-военного осудили на три с половиной года, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда.

«Гражданин в воинскую часть в установленный срок не убыл. Вместо этого он через мессенджер в интернет-магазине заказал пять граммов мефедрона. После изъятия наркотика из тайника-закладки он был задержан сотрудниками полиции в лесном массиве на территории Миасского городского округа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Мужчину судили. Суд признал его виновным по ч.2 ст.228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года в исправительной колонии общего режима.

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Челябинец, подписавший контракт с Минобороны РФ, вместо службы решил отправиться в наркотрип. Для этого он нашел дилера в интернете и заказал у него несколько граммов мефедрона. Планы мужчины сорвали полицейские, которые задержали его. Горе-военного осудили на три с половиной года, сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда. «Гражданин в воинскую часть в установленный срок не убыл. Вместо этого он через мессенджер в интернет-магазине заказал пять граммов мефедрона. После изъятия наркотика из тайника-закладки он был задержан сотрудниками полиции в лесном массиве на территории Миасского городского округа», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Мужчину судили. Суд признал его виновным по ч.2 ст.228 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок три с половиной года в исправительной колонии общего режима.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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