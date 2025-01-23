В Тюмени простятся с председателем регионального общества автомобилистов

В Тюмени ушел из жизни председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОА) Андрей Гаврин. Информация об этом появилась в официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте». Прощание с ним состоится 25 января.
«Из жизни ушел председатель ТРО ООО „ВОА“ Гаврин Андрей Владимирович. Прощание состоится в субботу, 25 января», — такой пост появился в соцсети «ВКонтакте».
Гаврин ушел из жизни в возрасте 51 года. Известно, что с 2006 года он работал в должности начальника Тюменской объединенной технической школы ДОСААФ России. Уже с 2012 года стал директором детско-юношеской автошколы «ВОА».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!