23 января 2025

В Тюмени простятся с председателем регионального общества автомобилистов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание в Гавриным состоится 25 января
Прощание в Гавриным состоится 25 января Фото:

В Тюмени ушел из жизни председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОА) Андрей Гаврин. Информация об этом появилась в официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте». Прощание с ним состоится 25 января.

«Из жизни ушел председатель ТРО ООО „ВОА“ Гаврин Андрей Владимирович. Прощание состоится в субботу, 25 января», — такой пост появился в соцсети «ВКонтакте».

Гаврин ушел из жизни в возрасте 51 года. Известно, что с 2006 года он работал в должности начальника Тюменской объединенной технической школы ДОСААФ России. Уже с 2012 года стал директором детско-юношеской автошколы «ВОА».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени ушел из жизни председатель региональной общественной организации «Всероссийское общество автомобилистов» (ВОА) Андрей Гаврин. Информация об этом появилась в официальной группе сообщества в соцсети «ВКонтакте». Прощание с ним состоится 25 января. «Из жизни ушел председатель ТРО ООО „ВОА“ Гаврин Андрей Владимирович. Прощание состоится в субботу, 25 января», — такой пост появился в соцсети «ВКонтакте». Гаврин ушел из жизни в возрасте 51 года. Известно, что с 2006 года он работал в должности начальника Тюменской объединенной технической школы ДОСААФ России. Уже с 2012 года стал директором детско-юношеской автошколы «ВОА».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...