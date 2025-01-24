В Екатеринбурге школьница забеременела от 20-летнего и попала в больницу

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Досрочное ЕГЭ на базе Гимназии №94. Екатеринбург, класс, учеба, школа, ученица, школьница
На друга девочки написали заявление (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге грозит уголовное дело 20-летнему парню, который, предположительно, закрутил роман с 14-летней школьницей и от которого она забеременела. Подробности истории URA.RU раскрыл источник.

«Девочка познакомилась с ним через общих приятелей. Дружеское общение переросло в нечто большее. Однажды школьница пригласила парня к себе домой, где у них по обоюдному согласию случился секс», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что молодой человек знал, что его подруга несовершеннолетняя.

В январе девушка узнала, что беременна, но от родителей это скрыла. В один из дней ей стало плохо в торговом центре, начались резкие боли в животе. Школьница сама вызвала скорую, ее отвезли в больницу, однако беременность врачам сохранить не удалось.

Мама девушки обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в случившемся. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария

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В Екатеринбурге грозит уголовное дело 20-летнему парню, который, предположительно, закрутил роман с 14-летней школьницей и от которого она забеременела. Подробности истории URA.RU раскрыл источник. «Девочка познакомилась с ним через общих приятелей. Дружеское общение переросло в нечто большее. Однажды школьница пригласила парня к себе домой, где у них по обоюдному согласию случился секс», — сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что молодой человек знал, что его подруга несовершеннолетняя. В январе девушка узнала, что беременна, но от родителей это скрыла. В один из дней ей стало плохо в торговом центре, начались резкие боли в животе. Школьница сама вызвала скорую, ее отвезли в больницу, однако беременность врачам сохранить не удалось. Мама девушки обратилась в правоохранительные органы с просьбой разобраться в случившемся. В пресс-службе свердловского СКР отказались от комментария
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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