В Магнитогорске больше других выросли зарплаты у механиков и монтажников

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Профессия сварщика входит в топ-3 по росту зарплат
Профессия сварщика входит в топ-3 по росту зарплат Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) зарплатные предложения у механиков и монтажников выросли за год более чем на треть об этом сообщает ресурс «Авито работа».

«Динамика увеличения средних зарплатных предложений за 2023 — 2024 годы. Механик +37% (73594 рубля), монтажник +36% (84358 рублей), сварщик +28% (91879 рублей)», — информирует ресурс.

При этом в абсолютных значениях больше всех получают токари. Для представителей этой профессии среднее зарплатное предложение составляет 125557 рублей (+27%). У ИТР зарплата меньше. Так, у инженеров предложение выросло на 22% и составило 76719 рублей.

При этом самой востребованной является профессия слесаря. Число вакансий слесаря за год увеличилось на 20%. Их зарплата увеличилась на 28% и составляет 71177 рублей. На втором месте по востребованности — инженеры. Число таких вакансий увеличилось на 14%. На 10% выросло число вакансий монтажников.

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В Магнитогорске (Челябинская область) зарплатные предложения у механиков и монтажников выросли за год более чем на треть об этом сообщает ресурс «Авито работа». «Динамика увеличения средних зарплатных предложений за 2023 — 2024 годы. Механик +37% (73594 рубля), монтажник +36% (84358 рублей), сварщик +28% (91879 рублей)», — информирует ресурс. При этом в абсолютных значениях больше всех получают токари. Для представителей этой профессии среднее зарплатное предложение составляет 125557 рублей (+27%). У ИТР зарплата меньше. Так, у инженеров предложение выросло на 22% и составило 76719 рублей. При этом самой востребованной является профессия слесаря. Число вакансий слесаря за год увеличилось на 20%. Их зарплата увеличилась на 28% и составляет 71177 рублей. На втором месте по востребованности — инженеры. Число таких вакансий увеличилось на 14%. На 10% выросло число вакансий монтажников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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