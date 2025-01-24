В Магнитогорске больше других выросли зарплаты у механиков и монтажников

В Магнитогорске (Челябинская область) зарплатные предложения у механиков и монтажников выросли за год более чем на треть об этом сообщает ресурс «Авито работа».
«Динамика увеличения средних зарплатных предложений за 2023 — 2024 годы. Механик +37% (73594 рубля), монтажник +36% (84358 рублей), сварщик +28% (91879 рублей)», — информирует ресурс.
При этом в абсолютных значениях больше всех получают токари. Для представителей этой профессии среднее зарплатное предложение составляет 125557 рублей (+27%). У ИТР зарплата меньше. Так, у инженеров предложение выросло на 22% и составило 76719 рублей.
При этом самой востребованной является профессия слесаря. Число вакансий слесаря за год увеличилось на 20%. Их зарплата увеличилась на 28% и составляет 71177 рублей. На втором месте по востребованности — инженеры. Число таких вакансий увеличилось на 14%. На 10% выросло число вакансий монтажников.
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