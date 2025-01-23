Суд заставил жителя ХМАО оплатить долги за ЖКХ покойного отца

Сын заплатит 77 тысяч рублей по коммуналке за покойного отца
Няганские коммунальщики взыскали 77 тысяч рублей с сына должника, который уже умер. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».
«Основанием для обращения с данным требованием в суд, послужило то, что собственник жилого помещения, на протяжении длительного времени не вносил плату за коммунальные услуги. В результате чего образовалась задолженность в размере 77 157 рублей», — сообщается в telegram-канале.
Суд постановил взыскать задолженность с сына должника. Решение еще не вступило в законную силу.
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