23 января 2025

Суд заставил жителя ХМАО оплатить долги за ЖКХ покойного отца

© Служба новостей «URA.RU»
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Сын заплатит 77 тысяч рублей по коммуналке за покойного отца
Сын заплатит 77 тысяч рублей по коммуналке за покойного отца Фото:

Няганские коммунальщики взыскали 77 тысяч рублей с сына должника, который уже умер. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры».

«Основанием для обращения с данным требованием в суд, послужило то, что собственник жилого помещения, на протяжении длительного времени не вносил плату за коммунальные услуги. В результате чего образовалась задолженность в размере 77 157 рублей», — сообщается в telegram-канале.

Суд постановил взыскать задолженность с сына должника. Решение еще не вступило в законную силу.

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Няганские коммунальщики взыскали 77 тысяч рублей с сына должника, который уже умер. Об этом сообщает telegram-канал «Суды Югры». «Основанием для обращения с данным требованием в суд, послужило то, что собственник жилого помещения, на протяжении длительного времени не вносил плату за коммунальные услуги. В результате чего образовалась задолженность в размере 77 157 рублей», — сообщается в telegram-канале. Суд постановил взыскать задолженность с сына должника. Решение еще не вступило в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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