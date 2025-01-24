День пельменя и хаски-центр: куда курганцам съездить с детьми отдохнуть

Жители Курганской области имеют шанс показать своим детям, как живут собаки породы хаски, а также отметить День пельменя в Лесниках. URA.RU собрало несколько увлекательных мероприятий для семейного отдыха.
«С 23 января по 10 февраля 2025 года Хаски-центр „Аквилон“ приглашает детей на интерактивную программу под названием „Викинги в логове дракона“», — говорится в группе турагентства «Бессонофф тревел». Участники смогут погрузиться в атмосферу древних легенд, познакомиться с кланом странствующих викингов, создать свой собственный клан и пройти испытания, чтобы победить мифического дракона.
Программа включает знакомство с традициями викингов, контактное общение с собаками породы сибирские хаски и самоеды, а также испытания силы и ловкости на арт-объекте драккар. В завершение программы предусмотрено чаепитие с сушками и отдых на игровой площадке. Стоимость поездки варьируется от 4 500 до 5 800 рублей за школьника в зависимости от размера группы.
Кроме того, 8-9 февраля пройдет «День пельменя» в Лесниках. Это мероприятие обещает стать настоящим праздником для всей семьи. Гостей ждут конкурсы по лепке пельменей, спортивные состязания, песни, танцы и частушки. Угощения включают пельмени, шашлыки, плов и согревающие напитки. Главный приз — годовой запас пельменей. Стоимость участия составляет 7 200 рублей на двоих с проживанием и трехразовым питанием (шведский стол). За дополнительную плату можно посетить термы.
Для школьников также организован автобусный тур в Екатеринбург. В программе — посещение Парка чудес «Галилео» с зеркальными лабиринтами и интерактивными экспонатами, экскурсия на Свердловскую киностудию с выбором тематических студий (костюмы, спецэффекты, звук) и прогулка по Свердловскому зоопарку. Стоимость от 5 000 до 6 700 рублей.
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