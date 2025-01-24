Песков рассказал, могут ли быть переговоры с Зеленским

Песков: Зеленский сам себе запретил проводить переговоры с Россией своим указом
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский запретил проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2022 года
Зеленский запретил проводить переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в октябре 2022 года Фото:

Украинский лидер Владимир Зеленский не может быть готов к переговорам с Россией, так как он сам себе их запретил своим указом в 2022 году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. 

«Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о готовности украинского лидера «заключить сделку» с Россией. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил, что использовать слово «сделка» в этом контексте неуместно, правильнее будет вместо этого использовать слово «урегулирование».

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Украинский лидер Владимир Зеленский не может быть готов к переговорам с Россией, так как он сам себе их запретил своим указом в 2022 году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.  «Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о готовности украинского лидера «заключить сделку» с Россией. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил, что использовать слово «сделка» в этом контексте неуместно, правильнее будет вместо этого использовать слово «урегулирование».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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