Песков рассказал, могут ли быть переговоры с Зеленским

Украинский лидер Владимир Зеленский не может быть готов к переговорам с Россией, так как он сам себе их запретил своим указом в 2022 году. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Переговоры Зеленский сам себе запретил своим указом», — заявил Песков, отвечая на вопрос журналистов о готовности украинского лидера «заключить сделку» с Россией. Его слова приводит корреспондент URA.RU. При этом Песков отметил, что использовать слово «сделка» в этом контексте неуместно, правильнее будет вместо этого использовать слово «урегулирование».
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