В Тюмени при пожаре погиб человек

Пожар охватил площадь 30 квадратных метров
В Тюмени при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.
«Сегодня в первом часу дня поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в городе Тюмени на улице Широтной. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — сообщили в ведомстве.
На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление по всей площади дома. В тушении пожара было задействовано 20 сотрудников и пять единиц техники.
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