23 января 2025

В Тюмени при пожаре погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар охватил площадь 30 квадратных метров
Пожар охватил площадь 30 квадратных метров Фото:

В Тюмени при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Сегодня в первом часу дня поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в городе Тюмени на улице Широтной. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — сообщили в ведомстве.

На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление по всей площади дома. В тушении пожара было задействовано 20 сотрудников и пять единиц техники.

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В Тюмени при пожаре в частном доме погиб человек. Об этом сообщили в региональном МЧС. «Сегодня в первом часу дня поступило сообщение о пожаре частного жилого дома в городе Тюмени на улице Широтной. К сожалению, в результате пожара погиб один человек», — сообщили в ведомстве. На момент прибытия спасателей наблюдалось задымление по всей площади дома. В тушении пожара было задействовано 20 сотрудников и пять единиц техники.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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