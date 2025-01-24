24 января 2025

Рыбаки поставили сети на курганском озере Коксарлы и получили серьезные штрафы

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцев оштрафовали за ловлю рыбы сетями
Курганцев оштрафовали за ловлю рыбы сетями Фото:

В Сафакулевском округе суд назначил штрафы трем рыбакам, незаконно ловившим рыбу на озере Коксарлы. Мужчины были освобождены от уголовного преследования за незаконный вылов биоресурсов сетями и получили по 25 тысяч штрафа. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Обвиняемые признались и раскаялись в незаконной рыбалке. «Суд <…> освободил Н., Х. и Л. от уголовной ответственности с назначением каждому из них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится на сайте организации. Размер штрафа каждому составил 25 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском районе поймали рыбака, ставившего нейлоновые фитили на карася на озере Татарское. По иску прокурора мужчина выплатил 88 тысяч рублей штрафа за нанесенный природе ущерб.  

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В Сафакулевском округе суд назначил штрафы трем рыбакам, незаконно ловившим рыбу на озере Коксарлы. Мужчины были освобождены от уголовного преследования за незаконный вылов биоресурсов сетями и получили по 25 тысяч штрафа. Об этом сообщает пресс-служба районного суда. Обвиняемые признались и раскаялись в незаконной рыбалке. «Суд <…> освободил Н., Х. и Л. от уголовной ответственности с назначением каждому из них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится на сайте организации. Размер штрафа каждому составил 25 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском районе поймали рыбака, ставившего нейлоновые фитили на карася на озере Татарское. По иску прокурора мужчина выплатил 88 тысяч рублей штрафа за нанесенный природе ущерб.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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