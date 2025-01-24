Рыбаки поставили сети на курганском озере Коксарлы и получили серьезные штрафы

В Сафакулевском округе суд назначил штрафы трем рыбакам, незаконно ловившим рыбу на озере Коксарлы. Мужчины были освобождены от уголовного преследования за незаконный вылов биоресурсов сетями и получили по 25 тысяч штрафа. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.
Обвиняемые признались и раскаялись в незаконной рыбалке. «Суд <…> освободил Н., Х. и Л. от уголовной ответственности с назначением каждому из них меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа», — говорится на сайте организации. Размер штрафа каждому составил 25 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что в Шатровском районе поймали рыбака, ставившего нейлоновые фитили на карася на озере Татарское. По иску прокурора мужчина выплатил 88 тысяч рублей штрафа за нанесенный природе ущерб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!